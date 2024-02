Edinstveno razkošje hotela Palace ponovno odpira svoja vrata za novo sezono

Legendarni portoroški hotel, hotel Kempinski Palace Portorož , 1. marca 2024 po kratkem zimskem spanju ponovno odpira vrata. Svetovni popotniki lahko tako ponovno uživajo v edinstvenih pobegih v pravljično Istro, posejano z oljkami, vinogradi in dih jemajočimi panoramskimi pogledi.

Foto: Kempinski Palace Portorož

Hotel nudi veliko različnih dejavnosti in edinstvenih razgledov.

Nudi nepozabna doživetja za prav vse interesne skupine, od kulinaričnih doživetij v hotelskih restavracijah, posebnih velikonočnih menijev in vse do nepozabnih wellness doživetij. Spomnimo, hotelski wellness center Rose spa je eden izmed redkih spa centrov, ki nudi tretmaje s prestižno blagovno znamko Biologique Recherche. Gostje se lahko prepustijo izjemni preobrazbi z najnovejšimi tretmaji in razkošnimi terapijami, ki obljubljajo nepozabno doživetje ter dobro počutje.

Foto: Kempinski Palace Portorož

SPA RAZVAJANJE

Za razvajanje v wellness centru se lahko odločijo tudi posamezniki, ki niso gostje hotela. Seveda odvisno od hotelske razpoložljivosti in ob rezervaciji vnaprej si lahko posamezniki privoščijo celodnevno razvajanje v wellness centru Rose spa, čigar ponudba zajema svet savn, rituale v savnah, jacuzzi, rimsko kopel in notranji bazen z morsko vodo.

Foto: Kempinski Palace Portorož