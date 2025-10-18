Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. T. K.

Sobota,
18. 10. 2025,
8.43

Sobota, 18. 10. 2025, 8.43

Zakaj na unikatnem spektaklu z Rogličem in Pogačarjem ne bo Evenepoela?

Foto Guliverimage

Na ekshibicijski kolesarski dirki v Andori ne bo Remca Evenepoela.

Foto: Guliverimage

Žepna kneževina Andora, stisnjena med Francijo in Španijo v osrčju Pirenejev, bo jutri prizorišče prve izvedbe unikatnega kolesarskega dogodka Andorra Cycling Masters, na katerem bodo nastopili le štirje kolesarji: Tadej Pogačar, Primož Roglič, Jonas Vingegaard in Isaac Del Toro. Gre za športni eksperiment, ki združuje gorski kronometer in mestni kriterij, na njem pa ne bo Remca Evenepoela. Kaj o tem pravi organizator?

Zakaj Belgijca ni med nastopajočimi, je pojasnil eden od idejnih očetov projekta Betim Budzaku. "Remco je bil eden od možnosti. Seznam najboljših kolesarjev smo začeli sestavljati že pred poldrugim letom. Želeli smo predvsem zagotoviti prisotnost Tadeja Pogačarja – najboljšega kolesarja na svetu. On je bil prvi, ki je potrdil sodelovanje," poroča belgijski medij Sporza.

Kmalu za njim so se odzvali tudi Vingegaard, Roglič in Del Toro, medtem ko Evenepoelu svojega urnika ni uspelo prilagoditi. "Termin se preprosto ni ujemal z njegovim programom. A če bo prva izvedba uspešna, ga bomo z veseljem povabili prihodnje leto," je napovedal Budzaku.

Kronometer in mestni kriterij

Dogajanje se bo jutri začelo ob 9. uri zjutraj s kronometrom na legendarni klanec Coll de la Gallina, eden najbolj simbolnih vzponov v Andori. Le dve uri pozneje, ob 11. uri, bo sledil še 32-kilometrski kriterij po ulicah glavnega mesta, kjer bodo štirje zvezdniki v 15 krogih zbirali točke na vmesnih sprintih.

Končni zmagovalec bo določen s seštevkom časa kronometra in točk iz kriterija – čeprav, kot pravi Budzaku, zmaga tukaj ni najpomembnejša. "To bo predvsem kolesarski šov, namenjen gledalcem in širši javnosti. Želimo prikazati kolesarstvo z druge perspektive – bližje ljudem, z več čustvi in pristnosti."

Posebnost dirke bo tudi ta, da bodo kolesarji nastopili brez ekip in brez radijskih zvez, kar pomeni, da bosta v ospredju njihov instinkt in sposobnost branja dirke.

Dogodek bo spremljal še 50-minutni dokumentarec, ki bo gledalcem razkril zakulisje priprav, prihod kolesarjev z družinami in dogajanje v ozadju tekmovanja. Film bo na voljo na eni od pretočnih platform, a organizator podrobnosti za zdaj še skriva.

