Avtor:
STA

Sreda,
15. 10. 2025,
19.38

Osveženo pred

1 ura, 20 minut

Sreda, 15. 10. 2025, 19.38

1 ura, 20 minut

Russell Westbrook v 18. sezoni NBA pri Sacramentu

Russell Westbrook | Foto Reuters

Foto: Reuters

Ameriški košarkar Russell Westbrook bo tudi 18. poklicno sezono odigral v severnoameriški ligi NBA. Šestintridesetletni organizator igre je namreč podpisal pogodbo s Sacramento Kings, poroča ESPN. Westbrook se bo kraljem pridružil proti koncu tedna.

Najkoristnejši igralec rednega dela sezone 2016/17 je vse poletje iskal klub, s katerim bi nadaljeval kariero v NBA, sklenil pa je sodelovanje s Sacramentom. Tam igrajo Domantas Sabonis, DeMar DeRozan, Zach LaVine in nedavni MVP evropskega prvenstva Dennis Schröder.

Westbrook je prejšnjo sezono igral za Denver Nuggets, kjer je bil soigralec Slovenca Vlatka Čančarja. Ta je ligo zapustil in se preselil nazaj v Evropo k Milanu.

Westbrook je v prejšnji sezoni na 75 tekmah, od tega jih je v prvi peterki začel 36, dosegel 13,3 točke, 6,1 asistence in 4,9 skoka na tekmo.

V zadnjih nekaj sezonah je več tekem začel na klopi kot v prvi peterki, novembra pa bo dopolnil 37 let. V vsej zgodovini NBA je zbral največ trojnih dvojčkov (203) in je eden od le dveh igralcev v ligi, ki so dosegli vsaj 25.000 točk ter po 8000 asistenc in skokov. Ob njem je to uspelo le še LeBronu Jamesu, soigralcu slovenskega asa Luke Dončića pri Los Angeles Lakers.

Westbrooku sicer do magične meje 10.000 manjka še 75 asistenc, s čimer bi postal šele osmi košarkar v zgodovini lige s tem dosežkom.

Doslej je 36-letni zvezdnik igral še za Oklahomo, Houston, Washington, LA Lakers in LA Clippers.

