Kako so ruski vojaki v hrbet ustrelili neoborožena civilista #video

Le nekaj dni po začetku ruske invazije v Ukrajino se je na obrobju Kijeva zgodil vojni zločin. Ne prvi in ne zadnji, vendar za razliko od drugih vojnih grozot ruske vojske je dotični dogodek dobro dokumentiran. Videoposnetek tako prikazuje, kako so ruski vojaki brez kakršnegakoli razloga v hrbet ustrelili dva civilista.

Lastnik podjetja in 68-letni varnostnik sta bila edina človeka v avtomobilskem salonu, ko so konec februarja na "vrata potrkali" ruski vojaki, poroča CNN. Oba sta se takoj odpravila do ruskih vojakov, ki so ju pregledali, ali nosita orožje, ter ju zaprosili za cigarete. In ju pustili oditi. Vendar, kot je razvidno s posnetka, so Rusi le nekaj sekund potem, ko sta jim Ukrajinca obrnila hrbet, pričeli streljati v njiju z avtomatskim orožjem. Takoj po pokolu so Rusi nadaljevali svojo pot naprej.

Lastnik avtomobilskega salona je na mestu umrl, varnostnik pa je bil "le" težje ranjen in je uspel doseči pisarno. Od tam je poklical na pomoč svoje prijatelje, ki so sicer prišli pravočasno do ranjenca. Vendar so prihod Ukrajincev opazili Rusi in pričeli napadati reševalce. Ti so bili zato primorani 69-letnega varnostnika pustiti v pisarni avtomobilskega salona, kjer je hitro izkrvavel do smrti. "Mi smo bili le prostovoljci, imeli smo le puške, Rusi pa so na nas poslali tanke," je za CNN dejal poveljnik prostovoljcev.

"Ti vojaki so krvniki. Moj oče je bil neoborožen in star 68 let," je za CNN smrt varnostnika komentirala njegova hčerka. Ukrajinsko tožilstvo dogodek obravnava kot vojni zločin, rusko obrambno ministrstvo pa na vprašanja CNN ni želelo odgovoriti.