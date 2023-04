Sodelavka razkrila, kako se je Melania odzvala, ko je beseda nanesla na Stormy Daniels

"Verjamem, da je Melania vedela, kdo je njen mož, ko se je poročila z njim. Nikoli ni omenila ločitve. In ko je beseda nanesla na Stormy Daniels, je vedno rekla samo, da je to njegov problem," je za britanski Daily Mail povedala nekdanja vodja kabineta Melanie Trump Stephanie Grisham .

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump se je v torek zglasil na manhattanskem sodišču, kjer so mu odvzeli prstne odtise in ga fotografirali za kartoteko. Seznanil se je z obtožnico v 34 točkah, povezano s plačilom pornografski igralki Stormy Daniels za molk o spolnih odnosih, in se izrekel za nedolžnega.

Medtem ko sta očetu podporo na sodišču izkazala dva od njegovih petih otrok, se je marsikdo spraševal, kje je njegova žena Melania Trump. Melanie, ki je s Trumpom poročena skoraj 20 let, ni bilo ob Trumpu ob branju obtožnice, prav tako se ni udeležila njegovega govora, ki ga je imel kasneje na svojem posestvu na Floridi. Nekdanja prva ameriška dama slovenskega rodu tako ni javno podprla svojega moža, ki mu teoretično grozi več kot sto let zaporne kazni. To je še dodatno spodbudilo govorice, da njun zakon razpada. Zakonca naj bi že nekaj časa živela popolnoma ločeni življenji, viri blizu zakoncev pravijo, da se njune poti še komaj kdaj križajo, poroča Mirror.

A glede na fotografije je Melania v ponedeljek prispela v New York, svojega moža pa na sodišču naslednji dan ni spremljala. Kot navajajo neznani viri, Melania ni nič drugačna od preostalih žensk. Mož jo je večkrat prevaral in to jo je prizadelo, a zdaj naj bi nekdanja prva dama svojo energijo usmerjala v družino in nekaj svojih tesnih prijateljev.

Melanio Trump so v ponedeljek ujeli v New Yorku. Foto: Profimedia

"Ne želi biti videna kot žena, ki za vsako ceno stoji ob strani svojemu možu"

Melanijina nekdanja vodja kabineta Stephanie Grisham je za Daily Mail povedala, da Melania pravi, da so Trumpove pravne težave njegov problem. "Verjamem, da je Melania vedela, kdo je njen mož, ko se je poročila z njim. Nikoli ni omenila ločitve. In ko je beseda nanesla na Stormy Daniels, je vedno rekla samo, da je to njegov problem," je povedala Grishamova in ob tem dodala, da je ni presenetilo, da se Melania ni udeležila Trumpovega govora na njegovem posestvu na Floridi: "Ne želi biti videna kot žena, ki za vsako ceno stoji ob strani svojemu možu. Sebe je postavila na prvo mesto."

Melania je bila v času Trumpovega predsedovanja deležna veliko obrekovanja, ljudje so jo podcenjevali, je dejala Grishmanova: "Nikoli si ni želela biti kot Hillary Clinton, potem ko je na dan prišla novica, da je imel njen mož afero z Monico Lewinsky, Hillary pa se je vseeno pojavila ob njem. Melania ne želi biti taka oseba."