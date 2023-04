Trump zaradi obtožnice tožilce zmerjal z norci

Bivši predsednik ZDA Donald Trump je po vrnitvi iz New Yorka na Florido v torek nagovoril privržence, ki so se zbrali na njegovem posestvu Mar-a-Lago. Obtožnico proti njemu je označil za politično motivirano žalitev ZDA, nato pa napadal in žalil vse, ki so se mu zamerili, na čelu s tožilci, poročajo ameriški mediji.