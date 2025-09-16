Vance: Prijavite delodajalcem tiste, ki slavijo smrt Charlieja Kirka

Ameriški podpredsednik J. D. Vance je dejal, da bi morali ljudje, ki slavijo umor konservativnega vplivneža Charlieja Kirka, sprejeti posledice. Njegov poziv sledi odpuščanjem in suspenzom pilotov, zdravstvenih delavcev, učiteljev, uslužbencev tajne službe in drugih zaradi neprimernih objav o Kirkovi smrti na družbenih omrežjih, poroča BBC.

"Pokličite jih in, hudiča, pokličite njihove delodajalce," je Vance dejal med nastopom v oddaji The Charlie Kirk Show. "Ne verjamemo v politično nasilje, verjamemo pa v vljudnost."

Vanceovi komentarji so bili včeraj predvajani v epizodi dnevnega podkasta, ki ga je Kirk vodil, preden je bil nanj prejšnjo sredo izveden atentat. Vance je dodal, da je za levičarje v ZDA "veliko bolj verjetno, da branijo in slavijo politično nasilje", in da "v praznovanju političnega atentata ni vljudnosti".

Njegove besede podpira nedavna anketa YouGov, ki je pokazala, da liberalni Američani pogosteje kot konservativci upravičujejo občutke veselja ob smrti političnih nasprotnikov.

Foto: Reuters

Republikanci pozivajo k strožjim ukrepom

Vanceove izjave prihajajo v času, ko drugi republikanski zakonodajalci pozivajo h kaznovanju tistih, ki se javno veselijo Kirkove smrti.

"Zahteval bom njihovo odpustitev, odvzem financiranja in odvzem licence," je v nedeljo na X sporočil kongresnik s Floride Randy Fine in pozval, naj se takšne ljudi "izključi iz civilne družbe".

Kongresnica iz Južne Karoline Nancy Mace je pozvala ministrstvo za izobraževanje, naj prekine vsa financiranja vseh šol ali univerz, ki nočejo ukrepati proti zaposlenim, ki objavljajo neprimerne komentarje o Kirku.

Kirk, pobožen kristjan, je bil znan po svojih stališčih o spolu, rasi in splavu, ki so izzvala ostre odzive liberalcev.

Val odpuščanj po vsej državi

Posledice neprimernih komentarjev so že vidne. Anthony Pough, uslužbenec ameriške tajne službe, je izgubil varnostno dovoljenje, potem ko je na Facebooku zapisal, da Kirk "širi sovraštvo in rasizem".

Direktor tajne službe Sean Curran je zaposlenim povedal, da morajo biti "rešitev, ne problem".

O odpuščanjih so poročali tudi v zasebnem sektorju. Office Depot je za BBC potrdil, da je odpustil zaposlene v Michiganu, potem ko so zavrnili tiskanje plakatov za bedenje za Kirka, in njihovo vedenje označil za popolnoma nesprejemljivo.

Tarča napadov so bili tudi profesorji in novinarji, kar je sprožilo razpravo o tako imenovani kulturi odpuščanj. Dolgoletna kolumnistka Washington Posta Karen Attiah trdi, da je bila odpuščena zaradi objav na družbenem omrežju Bluesky, medtem ko je Univerza Clemson odpustila enega zaposlenega in suspendirala dva profesorja.

Poročali so tudi o primerih zunaj ZDA, na primer o profesorju Univerze v Torontu, ki je bil suspendiran zaradi kontroverzne objave.

Razprava o svobodi govora

Ameriški delodajalci imajo na splošno široko diskrecijsko pravico pri odpuščanju delavcev. Steven Collis, profesor prava na Univerzi v Teksasu v Austinu, je pojasnil, da ustavna pravica do svobode govora velja za omejitve vlade, ne pa za omejitve zasebnih delodajalcev.

Vendar Risa Lieberwitz z Inštituta za delo Univerze Cornell opozarja, da bi javni uslužbenci, ki pozivajo k odpuščanjem, lahko kršili pravico do svobode govora.

"Mislim, da to odraža strah, ki trenutno obstaja v Združenih državah Amerike pred povračilnimi ukrepi Trumpove administracije," je dejala. Odpuščanja je kritiziralo tudi Ameriško združenje univerzitetnih profesorjev, ki je dejalo, da akademske svobode ne sme omejevati politični pritisk.