EasyJet: na vidiku nova povezava

Nizkocenovni letalski prevoznik EasyJet bo po napovedih 4. aprila prihodnje leto vzpostavil neposredno povezavo med ljubljanskim letališčem in škotsko prestolnico Edinburg. Polete bo ponujal dvakrat tedensko, so danes sporočili iz Fraporta Slovenija, ki upravlja ljubljansko letališče. To letos dosega rast števila potnikov.

Prevoznik EasyJet je na ljubljanskem letališču prisoten že več kot 20 let. S ponudbo poletov v London je na slovenski trg vstopil aprila 2004. Ob londonskem Gatwicku opravlja še polete v Manchester.

V Edinburg jih bo v prihodnji poletni sezoni od 4. aprila opravljal vsako sredo in soboto, izvajal jih bo s 186-sedežnim letalom tipa airbus A320. Letalske vozovnice so že na voljo, cena enosmerne znaša od 36 evrov naprej.

"Ponudba nizkocenovnih letalskih povezav iz Ljubljane se še naprej širi, kar nas izjemno veseli. EasyJet je naše dolgoletno sodelovanje nadgradil z novo linijo v Edinburg, kar bo slovenskim potnikom omogočilo neposreden dostop do Škotske, hkrati pa bo linija prispevala k večjemu turističnemu obisku Britancev v Sloveniji," je ob napovedi letos dejala poslovodna direktorica Fraporta Slovenija Babett Stapel.

Na voljo tudi povezave do številnih drugih destinacij

Kot je dodala, bodo poleg tega lahko potniki iz Ljubljane uživali tudi v preprostih povezavah do številnih drugih destinacij po Veliki Britaniji in Evropi, kar bo po njenih besedah dodatno olajšalo potovanja v turistične in poslovne namene.

Direktor EasyJeta za Združeno kraljestvo Kevin Doyle pa je poudaril, da z razširitvijo svoje mreže v Evropi še naprej izboljšujejo povezljivost za potnike, ki se odločajo zanje.

Septembra so na ljubljanskem letališču oskrbeli več kot 176 tisoč potnikov, kar predstavlja 13-odstotno medletno rast. V prvih devetih mesecih letos je bila glede na lansko primerljivo obdobje rast 8,6-odstotna, imeli so več kot 1,23 milijona potnikov, so še navedli v Fraportu Slovenija, ki bo v prihodnjih dneh objavil zimski vozni red. Ta namreč začne veljati konec oktobra.