Mercedes razred S - je še tehnični laboratorij? Novi predvsem izboljšuje in ne revolucionira.

Mercedes-Benzov razvoj razreda S je bil od leta 1972 dolgo tehnološko tvegan in na meji poslovno sprejemljivega, novi razred S pa se zdi predvsem evolucija preizkušenih tehnologij z manjšim dodatkom umetne inteligence. To je prestižna limuzina, katere osrednji del kljub previdnejšemu pristopu ni več motor, temveč računalniški operacijski sistem MB.OS.

Foto: Mercedes-Benz Razred S je že več kot pol stoletja tehnološka referenca avtomobilske industrije. Prav v tej limuzini je Mercedes-Benz prvič uvedel številne prelomne rešitve, ki so kasneje postale standard: od sistema ABS leta 1978, prve serijske zračne blazine v začetku 80. let in elektronskega stabilnostnega programa ESP v 90. letih. Razred S je prav tako nekoč dobil koncept preventivne varnosti, napredne asistenčne sisteme in sistem avtonomne vožnje tretje stopnje. Razred S je bil za Mercedes-Benz vedno več kot zgolj vrh ponudbe – služil je kot preskusni poligon za nove varnostne, udobnostne in digitalne tehnologije, s katerimi je Mercedes-Benz postopno postavljal smernice razvoja celotne avtomobilske industrije.

Razred S je bil za Mercedes vedno laboratorij za avtomobilske tehnologije prihodnosti

Ko so v preteklosti pri Mercedes-Benz razkrili novo generacijo razreda S, to ni bila zgolj predstavitev nove limuzine. To so bila razkritje tehnološke in filozofske smeri, ki jo bo avtomobilska industrija pogosto šele čez leta vzela za samoumevno. Razred S namreč že desetletja deluje kot nekakšen interni laboratorij – avtomobil, v katerem je Nemcem dovoljeno tvegati, a ne spodleteti.

Ali nova generacija razreda S temu sledi? Bolj kot revolucija se zdi kot evolucija marsičega tistega, kar je imel razred S že prej. Vrhunske motorje z notranjim zgorevanjem, udobje in prestiž na zadnjih sedežih in zametke programsko izdelanega avtomobila. Povezljivost, umetna inteliganca in dejstvo, da vse skupaj krmili centralni superračunalnik, vsi ti poudarki v novem razredu S niso prava novost.

Notranjost prve in najnovejše devete generacije razreda S:

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz

Ali ste vedeli?

Razred S je prvi serijski avtomobil na svetu z ABS-om (1978). Tehnologija, ki je danes samoumevna, je bila sprva draga, zapletena in deležna dvomov – a se je izkazala za revolucijo v varnosti.

Razred S je bil tudi prvi avtomobil s serijskimi zračnimi blazinami za voznika in sovoznika. Leta 1981 je Mercedes varnost iz prestiža spremenil v obvezo.

Leta 1995 so v razred S uvedli elektronski stabilnostni sistem ESP.

Leta 2021 je Mercedes-Benz kot prvi proizvajalec na svetu pridobil homologacijo za pogojno avtonomno vožnjo tretje stopnje.

2025 - operacijski sistem MB.OS pomeni temeljni premik k programsko definiranemu avtomobilu. Namesto razdrobljenih krmilnih enot združuje infotainment, asistenčne sisteme, pogon in oblačne storitve na enotni platformi. MB.OS postaja digitalna osnova vseh prihodnjih Mercedes-Benzovih modelov.

Novi razred S: brez električnega pogona stavi na preizkušene in ne tehnološko prebojne rešitve

Pri Mercedesu novega razreda S niso razvili z veliko tveganja. Stavijo na preizkušene motorje in pogone. Tak avtomobil bo lahko izstopal sredi Berlina, v Pekingu ali Šanghaju pa se bo na cestah izgubil v poplavi oblikovno in tehnično drznejših novodobnih tekmecev. Med tehničnimi novostmi, ki so jih pri Mercedesu v preteklosti konceptuelno že napovedali, je sistem krmiljenja "steer-by-wire". Zato pa so ob novem razredu S napovedali razvoj lastnega robotaksija, torej avtonomnega vozila četrte stopnje - s prevozi na zahtevo brez voznika bodo že letos začeli na Bližnjem vzhodu.

Za pravo vlogo napovedovalca prihodnosti bo razred S potreboval tehnično napreden električni pogon. Nedavno smo ga že spoznali v novem CLA (platforma MMA), ki deluje vrhunsko in hitro prepriča, da je potiskanje hibridnega motorja v tako zasnovo prava skrunitev avtomobila. Konkreten 800-voltni električni pogon pač avtomobil kot je luksuzni mercedes potisne na povsem drugo raven vožnje.

Pri motorjih je med pomembnejšimi tehničnimi novostmi novega razreda S prehod na ravno ročično gred, ki poleg boljšega odziva motorja prispeva tudi k večji učinkovitosti in nižjim izpustom.

Generacija W126 (1979–1991) je bila prodajno najuspešnejši razred S do zdaj. Foto: Mercedes-Benz

Osvetljena zvezda, ogrevani varnostni pasovi - to niso več tehnološki “trendsetterji” kot nekoč sistemi ABS, ESP …

Električni razred S na ceste prihaja do konca desetletja, torej dokaj pozno - kitajska konkurenca bo imela v tem času že veliko novih odgovorov na nemško tradicijo, BMW pospešeno uvaja platformo “neue klasse”, slej kot prej sledi tudi električni audi A8. Namesto električne različice novega razreda S bodo pri Mercedesu prenovili model EQS, ki pa je bil do zdaj prodajni neuspeh.

Med glavne novosti razreda S sodijo elementi, ki bi jim težko pripisali vlogo “trendsetterja” tehnologij prihodnosti. Osvetljena zvezda in ogrevani varnostni pasovi pač niso na ravni izumov, ki jih je razred S na ceste pripeljal v preteklosti. Morda premalo pozornosti namenjamo osrednjemu krmilnemu sistemu MB.OS, ki postaja pomembnejši od mehanskih sestavnih delov avtomobila.

Nekoč je razvoj razreda S razburil tudi upravo

Mercedesov razvoj vsake generacije razreda S je nekoč potekal daleč od žarometov. Inženirji niso izhajali iz vprašanja, kaj trg zahteva danes, temveč kaj bo potreboval jutri. Prav zato je bil razred S pogosto korak pred časom – in včasih tudi korak pred razumevanjem javnosti.

Primer generacije W140 (1991), ki je bila skoraj preveč ambiciozna. Danes je legenda, v času razvoja pa je bila nočna mora uprave: razvoj se je začel še brez jasne predstave o stroških in avtomobil je dobil dvojna stekla, mehko zapiranje vrat, izjemno togost karoserije in prve zametke digitalne elektronike. Masa, kompleksnost in cena so posledično eksplodirale.

Ko je bil avto predstavljen, je bil deležen kritik (prevelik, predrag, preveč samozavesten), a dolgoročno je prav W140 postavil definicijo luksuza za naslednjih 20 let – tudi za konkurenco.

Razred S ima danes veliko več tekmecev kot nekoč. Poleg limuzin petični kupci radi posegajo tudi po luksuznih SUV-jih in v zadnjem obdobju tudi po luksuznih enoprostorcih. Foto: Mercedes-Benz

Najuspešnejša generacija razreda S je bila W126 (1979–1991)

Generacija W126 velja za komercialno, tehnično in zgodovinsko najuspešnejšo v zgodovini razreda S. Prodali so več kot 800 tisoč primerkov. To je bil absolutni rekord razreda S, ki ga kasnejše generacije niso presegle. Dolga življenjska doba (12 let) kaže na pravilno zastavljeno zasnovo in izjemno sprejemanje na globalnem trgu. To je bil prvi razred S, ki je resnično postal globalna in ne le evropska referenca luksuza.

W126 ni bil uspešen samo zato, ker se je dobro prodajal, ampak ker je na novo definiral, kaj pomeni luksuzna limuzina: to je bil prvi razred S z resnim poudarkom na pasivni varnosti, izboljšali so aerodinamiko, uvedli zračne blazine, kljub večjim motorjem so izboljšali učinkovitost. Veliko teh rešitev je postalo industrijski standard v 80. in 90. letih.

Prodajno razred S danes ni blizu rekordnim številkam

Toda časi se spreminjajo. Razred S prodajno že daljše obdobje pada. Predlani je odmevala novica, da je Mercedes posledično v tovarni za razred S uvedel le še enoizmensko delo. Tudi najnovejšo generacijo čaka vse prej kot lahko delo pri lovu za kupce v svetu, kjer se odnos do avtomobilskega luksuza postopno spreminja.

Pregled dozdajšnjih razredov S

W116 (1972–1980)

prvi uradni razred S

uvedba ABS, začetek sistematičnega poudarka na varnosti

W126 (1979–1991)

najuspešnejša generacija po prodaji

globalna uveljavitev razreda S kot merila luksuza

W140 (1991–1998)

tehnično najbolj ambiciozna

simbol presežka 90. let

W220 (1998–2005)

prelom z masivnostjo predhodnika

več elektronike, manj “teže”

W221 (2005–2013)

vrnitev občutka prestiža

velik tehnološki preskok v varnosti in udobju

W222 (2013–2020)

digitalizacija, polavtonomni sistemi

zelo močan tržni uspeh v sodobni dobi

W223 (2020–danes)