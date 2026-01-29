Na dan 140-letnice patentiranja prvega avtomobila je Mercedes-Benz v Nemčiji razkril novo generacijo razreda S.

Pri Mercedes-Benzu so 29. januar za datum premiere nove generacije razreda S izbrali namensko. Prav danes je 140 let od dneva, ko je Karl Benz pri berlinskem cesarskem uradu patentiral svoje trikolesno vozilo - to je bil patent prvega vozila, ki je nato prerasel v avtomobil kot jih poznamo danes. Za Mercedes je to osma generacija razreda S, ta pa je za podjetje iz Stuttgarta vselej predstavljal vrh tehnologije in razvojnega napredka.

Oblikovno je novi razred S zvest predhodnikom in kljub nedavni zamenjavi na vrhu Mercedesovega oblikovalske ekipe ne predstavlja odmika od uveljavljenih smernice nemške premijske znamke. Navzven je torej razred S tipični mercedes trenutnega obdobja, pod karoserijo pa vendarle skriva več novosti.

Novi razred S je v klasični različici dolg 5,19 metra, širok je 1,92 metra, medosna razdalja znaša 3,1 metra. V podaljšani različici je avtomobil dolg 5,3 metra, medosje pa znaša 3,2 metra.

Pri Mercedesu pravijo, da je več kot polovico (okrog 2.700) sestavnih delov avtomobila razvilina novo, oziroma so jih vsaj izboljšali.

Prvič je na pokrovu motorja na voljo osvetljena Mercedesova zvezda. Prav tako je prvič osvetljena tudi celotna sprednja maska avtomobila. Oba dodatka nista serijska.

Čeprav so srce avtomobila šest- in osemvaljni bencinski in dizelski motorji (na voljo bo tudi priključni hibrid), je pravo srce avtomobila tokrat računalnik oziroma operacijski sistem MB.OS. Novi razred S v skladu z avtomobilskimi trendi in normami postaja “programsko definiran avtomobil”. Ta osrednji računalnik združuje vse sisteme avtomobila v enotni učinkoviti ekosistem. Razred S omogoča tudi programe nadgradnje na daljavo.

Četrta generacija vmesnika MBUX združuje več sistemov umetne inteligence in nudi avatarja kot digitalnega sopotnika.

Za udobje skrbi zračno vzmetenje, opcijsko tudi sistem “e-active body control” za preprečevanje nagibanja vozila.

Med tehničnimi novostmi izpostavljamo možnost ogrevanih varnostnih pasov (do 44 stopinj Celzija)

Serijsko je štirikolesno krmiljenje do 4,5 stopinje, za doplačilo tudi do 10 stopinj

V Nemčiji (19 % DDV) bo avtomobil stal od 121 tisoč evrov naprej.

Novi razred S jasno kaže, kam želi iti Mercedes-Benz: avtomobil ni več predvsem mehanski izdelek, temveč je to že visoko zmogljiv digitalni sistem. Srce nove generacije predstavlja MB.DRIVE, vodno hlajen superračunalnik z velikimi rezervami procesne moči, namenjen ne le današnjim, temveč tudi prihodnjim funkcijam.

Ta računalniška platforma poganja sisteme za pomoč pri vožnji in parkiranju ter omogoča stalno nadgradnjo zmogljivosti skozi življenjsko dobo vozila.

Za razumevanje okolice novi razred S uporablja gosto senzorsko mrežo: deset zunanjih kamer, pet radarskih senzorjev in dvanajst ultrazvočnih tipal. Podatki se v realnem času združujejo v osrednji krmilni enoti, ki deluje na operacijskem sistemu MB.OS. Ključno vlogo pri tem igra umetna inteligenca, trenirana na velikih količinah podatkov iz Mercedesove globalne flote, kar vozilu omogoča napredno zaznavanje prometa, drugih udeležencev in situacij v okolici.

V notranjosti se digitalni preskok najbolj očitno kaže v novem konceptu prikaza. Serijski MBUX Superscreen združuje 14,4-palčni osrednji zaslon in 12,3-palčni zaslon za sovoznika pod enotno stekleno površino, ki deluje kot en sam element. Voznik prejema zbrane informacije, sovoznik pa lahko uporablja personalizirane vsebine – od pretočnih platform in iger do aplikacij – tudi med vožnjo, v skladu z lokalno zakonodajo.

Dodatna kamera skrbi za diskretno zaščito voznika pred motečimi vsebinami na sovoznikovem zaslonu, medtem ko digitalni 12,3-palčni instrumentni prikaz (po želji tudi v 3D) lebdi za volanom.

Zadnji sedeži kot poslovni salon

Razred S tudi v novi generaciji ostaja referenca za udobje na zadnjih sedežih – v obeh medosnih različicah. Kupec lahko izbira med bolj dinamično silhueto ali podaljšano različico, kjer je poudarek na razkošnem prostoru zadaj.

V štirisedežni izvedbi s paketom First-Class se zadnji del avtomobila spremeni v mobilni poslovni salon.

Celotna sredinska konzola zadaj skriva hlajeni predal, brezžično polnjenje in priključke USB-C, temperaturno nadzorovana držala za pijačo ter zložljive mizice za delo z računalnikom, podpisovanje dokumentov ali sproščen obrok med potjo.

Potniki zadaj imajo vedno pri roki dva snemljiva daljinska upravljalnika MBUX, s katerima upravljajo klimatsko napravo, senčila in 13,1-palčna zaslona. Ta vključujejo tudi HD-kamere, zato so primerni tudi za poslovne videokonference prek platform, kot so Microsoft Teams, Zoom ali Webex – razred S tako postane mobilna pisarna v pravem pomenu besede.

Razširjena ponudba aplikacij zdaj vključuje tudi pretočne video storitve. Za zvočno kuliso skrbita dve različici sistema Burmester: nadgrajeni 3D surround sistem in vrhunski 4D surround sistem z Dolby Atmos.

Bencinski motorji s šestimi in osmimi valji, dizelski s šestimi

Na vrhu ponudbe je evolucija motorja V8 M 177 Evo v modelu S 580 4MATIC, s 395 kW (537 KM) in 750 Nm navora. Motor se zdaj hitreje odziva, deluje učinkoviteje in bolj uglajeno, k temu pa prispevajo tehnične izboljšave ter blagi hibridni sistem.

Šestvaljni bencinski motor M 256 Evo v modelih S 450 in S 500 prinaša več navora (do 600 Nm, kratkotrajno do 640 Nm) in bolj dinamičen odziv.

Dizelski šestvaljnik OM 656 Evo je nadalje razvit predvsem z vidika prihodnjih emisijskih zahtev. Prvič v serijski proizvodnji uporablja električno ogrevan katalizator, kar omogoča učinkovitejše čiščenje izpušnih plinov, nižjo porabo in večjo prožnost.

Vsi motorji uporabljajo 48-voltni sistem z integriranim zaganjalnik-generatorjem (17 kW), ki omogoča jadranje, rekuperacijo, skoraj nezaznaven start-stop sistem in dodatno podporo pri nizkih vrtljajih.

Priključnohibridne različice združujejo bencinski šestvaljnik in električni motor v sistem s skupno močjo do 430 kW in do 750 Nm navora.

