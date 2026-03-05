Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Četrtek,
5. 3. 2026,
4.00

Osveženo pred

5 ur, 14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
mercedes-benz razred A Robert Lešnik Mercedes-Benz

Četrtek, 5. 3. 2026, 4.00

5 ur, 14 minut

R. Lešnik: "V prihodnje bomo morali odločitve sprejemati hitreje …"

Najprej električni? Mercedes razvija novi razred A, toda na cestah bo šele čez nekaj let.

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Mercedes razred A | Življenjsko dobo sedanjega razreda A bodo pri Mercedesu podaljšali do leta 2028, proizvodnjo pa bodo preselili iz nemškega Rastatta v tovarno v Kecskemétu na Madžarskem. | Foto Mercedes-Benz

Življenjsko dobo sedanjega razreda A bodo pri Mercedesu podaljšali do leta 2028, proizvodnjo pa bodo preselili iz nemškega Rastatta v tovarno v Kecskemétu na Madžarskem.

Foto: Mercedes-Benz

Pri Mercedes-Benz pripravljajo novo generacijo modela Mercedes-Benz A-Class, ki naj bi dobila tudi popolnoma električni pogon. Kot pojasnjuje Robert Lešnik, vodja zunanjega oblikovanja pri Mercedesu, bo prihodnji razred A temeljil na novi platformi MMA in bo oblikovno bližje novemu CLA kot pa prvim generacijam tega modela.

Pri Mercedes-Benzu pripravljajo novo generacijo modela Mercedes-Benz A-Class, ki bo po vsej verjetnosti dobila tudi popolnoma električno različico. Čeprav je trenutna generacija na trgu od leta 2018, naj bi njen naslednik prišel šele okoli leta 2029, s čimer bo premium kombilimuzina ostala v ponudbi znamke tudi v naslednjem desetletju.

Mercedes CLA
Avtomoto Zdaj ali nikoli: mercedes CLA je veliki test ključne platforme – ima le eno večjo napako

Robert Lešnik, vodja zunanjega oblikovanja pri Mercedes-Benzu | Foto: Žiga Intihar Robert Lešnik, vodja zunanjega oblikovanja pri Mercedes-Benzu Foto: Žiga Intihar Novi razred A okrog leta 2028

Življenjsko dobo sedanjega modela bodo podaljšali do leta 2028, proizvodnjo pa preselili iz nemškega Rastatta v tovarno v Kecskemétu na Madžarskem.

Ta poteza bo omogočila, da se v Rastattu začne proizvodnja nove generacije modela CLA. Po besedah Roberta Lešnika, vodje zunanjega oblikovanja pri Mercedesu, je infrastruktura madžarske tovarne primerna tudi za prihodnjo generacijo modela A.

"Sedanji razred A se prihodnje leto seli v tovarno na Madžarskem. Ta obrat lahko podpira tudi proizvodnjo naslednje generacije razreda A," je za britanski Autoexpress povedal Lešnik.

Naslednja generacija bo temeljila na novi platformi MMA (Mercedes Modular Architecture), ki je zasnovana za električne in hibridne pogone. Platforma je zelo prilagodljiva, kar Mercedesu omogoča hitro prilagajanje različnim pogonskim tehnologijam. Lešnik je poudaril: "Platforma MMA je zelo prilagodljiva, kar je pomembno, saj bomo morali v prihodnosti sprejemati odločitve in spreminjati smer hitreje kot danes," je dodal slovenski oblikovalec.

Oblika modela CLA bo vplivala tudi na novi razred A. | Foto: Gregor Pavšič Oblika modela CLA bo vplivala tudi na novi razred A. Foto: Gregor Pavšič

Mercedes CLA | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Razred A bo očitno peti model s platforme MMA, prostor bo tudi za hibridni motor

Električni razred A bi tako postal peti model v družini kompaktnih vozil na platformi MMA, poleg modelov CLA, CLA Shooting Brake ter športnih terencev GLA in GLB. S tem bi Mercedes dobil neposrednega tekmeca prihajajočim električnim kombilimuzinam, kot je prihodnji audi A3 e-tron.

Pri oblikovanju nove generacije Mercedes ne namerava ponoviti pokončne oblike prvotnega razreda A iz devetdesetih let. "Naslednji razred A naj bi imel elegantnejši profil s kabino, pomaknjeno nazaj," pravi Lešnik. Električni model zato ne bo sledil aerodinamično ekstremni obliki limuzin EQE in EQS, temveč bo prevzel bolj klasične proporce z daljšim pokrovom motorja, podobne tistim pri novem CLA.

Poleg električnega pogona bo platforma MMA omogočala tudi uporabo novega hibridnega sistema, razvitega za prihajajoče emisijske standarde Euro 7, ki bodo začeli veljati leta 2027. Mercedes si s tem pušča odprto pot za različne pogonske možnosti, od popolnoma električnih do hibridnih različic.

mercedes-benz razred A Robert Lešnik Mercedes-Benz
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.