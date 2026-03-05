Pri Mercedes-Benz pripravljajo novo generacijo modela Mercedes-Benz A-Class, ki naj bi dobila tudi popolnoma električni pogon. Kot pojasnjuje Robert Lešnik, vodja zunanjega oblikovanja pri Mercedesu, bo prihodnji razred A temeljil na novi platformi MMA in bo oblikovno bližje novemu CLA kot pa prvim generacijam tega modela.

Pri Mercedes-Benzu pripravljajo novo generacijo modela Mercedes-Benz A-Class, ki bo po vsej verjetnosti dobila tudi popolnoma električno različico. Čeprav je trenutna generacija na trgu od leta 2018, naj bi njen naslednik prišel šele okoli leta 2029, s čimer bo premium kombilimuzina ostala v ponudbi znamke tudi v naslednjem desetletju.

Robert Lešnik, vodja zunanjega oblikovanja pri Mercedes-Benzu Foto: Žiga Intihar

Življenjsko dobo sedanjega modela bodo podaljšali do leta 2028, proizvodnjo pa preselili iz nemškega Rastatta v tovarno v Kecskemétu na Madžarskem.

Ta poteza bo omogočila, da se v Rastattu začne proizvodnja nove generacije modela CLA. Po besedah Roberta Lešnika, vodje zunanjega oblikovanja pri Mercedesu, je infrastruktura madžarske tovarne primerna tudi za prihodnjo generacijo modela A.

"Sedanji razred A se prihodnje leto seli v tovarno na Madžarskem. Ta obrat lahko podpira tudi proizvodnjo naslednje generacije razreda A," je za britanski Autoexpress povedal Lešnik.

Naslednja generacija bo temeljila na novi platformi MMA (Mercedes Modular Architecture), ki je zasnovana za električne in hibridne pogone. Platforma je zelo prilagodljiva, kar Mercedesu omogoča hitro prilagajanje različnim pogonskim tehnologijam. Lešnik je poudaril: "Platforma MMA je zelo prilagodljiva, kar je pomembno, saj bomo morali v prihodnosti sprejemati odločitve in spreminjati smer hitreje kot danes," je dodal slovenski oblikovalec.

Električni razred A bi tako postal peti model v družini kompaktnih vozil na platformi MMA, poleg modelov CLA, CLA Shooting Brake ter športnih terencev GLA in GLB. S tem bi Mercedes dobil neposrednega tekmeca prihajajočim električnim kombilimuzinam, kot je prihodnji audi A3 e-tron.

Pri oblikovanju nove generacije Mercedes ne namerava ponoviti pokončne oblike prvotnega razreda A iz devetdesetih let. "Naslednji razred A naj bi imel elegantnejši profil s kabino, pomaknjeno nazaj," pravi Lešnik. Električni model zato ne bo sledil aerodinamično ekstremni obliki limuzin EQE in EQS, temveč bo prevzel bolj klasične proporce z daljšim pokrovom motorja, podobne tistim pri novem CLA.

Poleg električnega pogona bo platforma MMA omogočala tudi uporabo novega hibridnega sistema, razvitega za prihajajoče emisijske standarde Euro 7, ki bodo začeli veljati leta 2027. Mercedes si s tem pušča odprto pot za različne pogonske možnosti, od popolnoma električnih do hibridnih različic.