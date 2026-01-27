V Fraportu Slovenija, ki upravlja ljubljansko letališče, so napovedali spremembo v poslovodstvu. Poslovodna direktorica Babett Stapel, ki položaj zaseda od leta 2021, se bo s tega položaja poslovila konec februarja, novi poslovodni direktor pa bo z marcem postal Jürgen Deischl, so danes sporočili iz družbe.

Jürgen Deischl je po navedbah družbe izkušen strokovnjak s področja letalstva z izobrazbo iz letalskega inženirstva. Pred prihodom v Fraport leta 2015 je opravljal različne funkcije pri družbah Lufthansa in Condor. Odlikuje ga bogata strokovna pot, oblikovana skozi vodstvene vloge na področjih letalstva, infrastrukture, kontrolinga in strateškega razvoja, so navedli.

Nekdanja direktorica odhaja v Frankfurt

Za zagotovitev kontinuitete pri izvajanju strateških in operativnih aktivnosti že poteka strukturiran proces primopredaje. Babett Stapel bo z marcem prevzela višji vodstveni položaj v družbi Fraport v Frankfurtu, kjer bo vodila enoto za letališke komercialne dejavnosti in nepremičnine.

Fraport Slovenija, hčerinska družba Fraporta, upravlja Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana. Družba je odgovorna za letališke storitve in storitve zemeljske oskrbe, infrastrukturo in razvoj prometa, komercialne in nepremičninske dejavnosti ter dolgoročno strateško načrtovanje.