To so nagrajena živila letošnjega leta

Na Inštitutu za nutricionistiko so danes podelili nagrade za najbolj inovativna živila, ki jih je tudi letos prejelo osem podjetij. Med nagrajenimi živili so mlečni izdelki, dve vrsti pekovskih izdelkov in pripravljene jedi, ki imajo po oceni inštituta ugodno prehransko sestavo in vsebujejo predvsem manj soli, sladkorja ter nasičenih maščob.

Nagrade so prejeli podjetje Žito za proteinski kruh, Pekarna Spar za pecivo Viktor, podjetje Amafood za musli brez glutena z jagodami in bananami, Ljubljanske mlekarne za linijo Mu skyr, Mlekarna Planika za kefir z vlakninami, Spar za Lukov super zajtrk in Brinino azijsko skledo, Mercator za solati iz linije Mercator minute Zelena vitalka in Fit mediteranka ter podjetje Pr' Poloni in Juriju za bio fermentiran česen.

Posebno nagrado za inovativnost v skupini slovenskih tradicionalnih jedi je prejelo podjetje Barty za Anjine domače krape.

Kaj odlikuje nagrajene izdelke?

Raziskovalka z Inštituta za nutricionistiko in vodja projekta Anita Kušar je ob podelitvi poudarila, da nagrajene izdelke odlikujejo "kakovostne surovine, pogosto lokalnega izvora, izboljšana hranilna sestava ter praktičen način uporabe, pri čemer ohranjajo okusnost in prepoznavne elemente tradicije".

Da bi se izognili subjektivnim ocenam, so pri podeljevanju nagrad posegli po znanstvenih metodah za profiliranje živil, pri čemer so ocenili živila na podlagi vsebovanih sladkorjev, nasičenih maščob in soli. Poleg tega so upoštevali tudi, koliko zelenjave, sadja, semen in prehranskih vlaknin vsebujejo živila.

Potrošnike ozaveščajo, naj preverijo sestavo in izvor živil

Direktor inštituta Igor Pravst je dejal, da je cilj projekta potrošnike ozaveščati, da pri izboru živil upoštevajo tudi sestavo in izvor živil. Po drugi strani pa želijo spodbuditi podjetja k razvoju kakovostnih živil ter podpreti bolj zdrave in trajnostne izbire.

Podelitev nagrad za inovativna živila financira ministrstvo za zdravje, vodja sektorja za varovanje zdravja na ministrstvu Marjeta Recek pa je na podelitvi opozorila, da se potrošniki soočajo z mnogimi izzivi na področju prehranjevalnih navad in ponudbe živil. Na to po njenih besedah vpliva zlasti življenjska naglica, pomanjkanje kuharskih veščin in vse pogostejše poseganje po močno predelanih živilih s slabšo hranilno vrednostjo.

Generalna direktorica direktorata za hrano in ribištvo na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ana Le Marechal Kolar pa je poudarila, da "inovativnost v pridelavi in predelavi hrane ni le odgovor na pričakovanja potrošnikov, temveč tudi pomemben prispevek k tehnološkemu razvoju ter k bolj zdravi in trajnostni naravnani prihodnosti".