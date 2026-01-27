Zakaj Slovenija postaja manj zanimiva za avstrijske naložbenike?

Avstrijska podjetja v Sloveniji zelo cenijo dostopnost in kakovost krajevnih dobaviteljev ter pravno varnost, najbolj pa jih motita neučinkovitost birokracije in visoka obdavčitev dela, je pokazala analiza predstavništva avstrijske gospodarske zbornice v Sloveniji Austria Advantage.

Poslovanje je razmeroma stabilno, razpoloženje pa je v letu 2025 opazno padlo – predvsem zaradi birokracije, davčnih obremenitev in naraščajočih stroškov dela, je pokazala najnovejša anketa, ki jo je tudi tokrat Advantage Austria izvedla v zadnjem četrtletju leta na reprezentativnem vzorcu avstrijskih podjetij v Sloveniji.

Delež v Sloveniji poslujočih avstrijskih podjetij, ki našo državo še ocenjujejo kot privlačno naložbeno lokacijo, je padel na 62 odstotkov, kar je najnižje od začetka izvajanja vsakoletne ankete leta 2016. A ima anketa tudi pozitivno sporočilo: pri večini avstrijskih podjetij, ki že poslujejo v Sloveniji, dolgoročna strateška zavezanost Sloveniji ostaja.

Avstrija je za Slovenijo med petimi najpomembnejšimi gospodarskimi partnericami, Slovenija pa je za Avstrijo enajsta največja po obsegu trgovanja. V letu 2024 je obseg trgovinske menjave med sosedama dosegel 6,87 milijarde evrov, letos bo pa okrog 6,64 milijarde evrov. Povprečen slovenski uporabnik letno porabi za okrog 2.400 evrov avstrijskih izdelkov in storitev.



V Sloveniji je prisotnih več kot 1.150 avstrijskih podjetij, ki zaposlujejo več kot 20 tisoč ljudi. Tovrstnemu sodelovanju lahko prištejemo še več kot 25 tisoč Slovenk in Slovencev, ki se dnevno ali tedensko vozijo na delo v Avstrijo.

Največji tujih naložb v Sloveniji je avstrijskih

Medtem ko 43 odstotkov avstrijskih podjetij v Sloveniji sprememb ne zaznava, pet odstotkov pa jih poroča o izboljšanju, je kar 52 odstotkov sodelujočih v anketi ocenilo, da se je splošna gospodarska klima v Sloveniji v 2025 v primerjavi z 2024 poslabšala.

Avstrijski kapital sicer ostaja v Sloveniji, nenazadnje je Avstrija s 4,8 milijarde evrov naložb in skoraj 22-odstotnim deležem največji tuji naložbenik v naši državi, a postaja očitno, da so pri odločitvah previdnejši.

Več previdnosti

Tak odnos sicer ni povsem specifičen za slovenske razmere, previdnost se pozna na praktično vseh trgih, ugotavlja direktor Advantage Austria v Sloveniji Wilhelm Nest, a so vendarle tudi tokrat prišle na površje pomanjkljivosti, na katere nas že dalj časa opozarjajo – pretirana birokracija in visoke obdavčitve.

Direktor Advantage Austria v Sloveniji Wilhelm Nest: Administrativne in finančne obremenitve, ki se uvajajo kratkoročno in brez vključevanja gospodarstva, podjetjem povzročajo težave ter škodujejo konkurenčnosti Slovenije. Foto: Srdjan Cvjetović

Tako kot v Sloveniji se tudi drugod spopadajo s težavami pri iskanju ustrezno usposobljenega kadra. Na previdnost avstrijskih podjetij zagotovo vpliva tudi dejstvo, da je bila lani gospodarska rast v njihovi domovini občutno nižja kot pri nas.

Stabilno poslovanje, a manj volje za nove naložbe

Avstrijska podjetja v Sloveniji so sicer previdna in zadržana, a svoje poslovanje vendarle ocenjujejo razmeroma dobro. Obeti za leto 2026, predvsem glede zaposlovanja, poslovanja in naložb, ostajajo na solidni ravni, celo nekoliko višji kot lanske ocene.

Na čem utemeljujejo ta zmerni optimizem za letos? "Zdrava mera optimizma je lastnost uspešnih podjetij," je odgovoril Nest.

Avstrijska podjetja v Sloveniji so sicer previdna in zadržana, a svoje poslovanje vendarle ocenjujejo razmeroma dobro. Foto: Shutterstock

Negotovosti po vsem svetu zagotovo ne pomagajo

Toda po drugi strani Nest nastavlja ogledalo: "Administrativne in finančne obremenitve, ki se uvajajo kratkoročno in brez vključevanja gospodarstva, podjetjem povzročajo težave ter škodujejo konkurenčnosti Slovenije."

Dodaja tudi, da ne Avstrija in ne Slovenija ne moreta biti odporni proti geopolitičnim negotovostim, kot so vojne, napetosti, carine ali protekcionizem, ki podjetja povsod po svetu še bolj usmerjajo v previdnejše investicijske odločitve.

Vranić: Počasna birokracija nam je ukradla nekatere stranke in skoraj eno leto

So pa tudi med avstrijskimi podjetji v Sloveniji veliko bolj optimistične zgodbe, kot jih nakazuje padajoči trend številk. V podjetju Preis Sevnica, kjer proizvajajo varjena kovinska ohišja za transformatorje v elektroenergetskih omrežjih, so leto 2025 zaključili s 46 milijoni evrov prometa in šestimi milijoni evrov dobička, kar jih navdihuje za nadaljnje obsežne naložbe.

Direktor družbe Preis Sevnica Zvonko Vranić: Dolgotrajni postopki pridobivanja dovoljenj so naše investicije zamaknili skoraj za leto. Foto: Srdjan Cvjetović

Potem pa se je zgodilo, opisuje direktor družbe Zvonko Vranić: "Dolgotrajni postopki pridobivanja dovoljenj so naše investicije zamaknili skoraj za leto, zaradi česar smo se morali odpovedati tudi nekaterim kupcem." Podjetje je del skupine Preis Group in ima proizvodnjo tudi na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini, a (še) ne razmišljajo o nadaljnjih selitvah: "Slovenija je strateško pomembna."

Ozrl se je tudi na pomanjkanje ustreznih kadrov, predvsem varilcev in ključavničarjev, kar delno rešujejo z vzpostavljenim lastnim sistemom usposabljanja.

Gürtl: Slovenski trg za nas ostaja strateško pomemben

Še več optimizma je pokazal Hannes Gürtl, direktor ljubljanske podružnice zavarovalnice Wiener Städtische, ki posluje v 30 evropskih državah: "Tudi v obdobju največjih kriz, na primer med pandemijo, so potrebe po zavarovanjih stabilno naraščale, so se pa prilagajale razmeram. Naše izkušnje so videti lepše kot številke iz ankete."

Direktor ljubljanske podružnice zavarovalnice Wiener Städtische Hannes Gürtl: Za nas slovenski trg ostaja strateško pomemben in dolgoročno perspektiven. Foto: Srdjan Cvjetović

Ali je posel cvetel, ga je izzval Nest. "Morda ni ravno cvetel, a je stabilno rasel. Za nas slovenski trg ostaja strateško pomemben in dolgoročno perspektiven, tako organsko kot tudi z morebitnimi prihodnjimi prevzemi."

Tudi on je izpostavil težave pri iskanju primerno usposobljenih kadrov. "Ni pošteno, da novozaposlenemu dajemo višjo plačo kot nekomu, ki že veliko let prispeva uspehom naše družbe, zato smo temeljito prenovili in okrepili svoj celotni sistem plač. Dober delavec si zasluži dobro plačilo."