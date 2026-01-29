Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Četrtek,
29. 1. 2026,
22.08

Osveženo pred

1 ura, 15 minut

Četrtek, 29. 1. 2026, 22.08

1 ura, 15 minut

Trump preučuje možnost novega napada na Iran

Avtorji:
D.K., STA

Donald Trump in Pete Hegseth | Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je danes na Trumpovi odprti seji kabineta dejal, da je vojska pripravljena slediti predsednikovim ukazom glede Irana. | Foto Reuters

Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je danes na Trumpovi odprti seji kabineta dejal, da je vojska pripravljena slediti predsednikovim ukazom glede Irana.

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump preučuje možnost novega napada na Iran, potem ko predhodni pogovori med Washingtonom in Teheranom o omejitvi iranskega jedrskega programa niso prinesli napredka, poroča CNN, ki se sklicuje na neimenovane, a dobro obveščene vire v vladi.

Potem ko so ZDA lani skupaj z Izraelom napadle iranske jedrske objekte, naj bi Donald Trump zdaj razmišljal o napadih na iranske voditelje in varnostne uradnike, ki so odgovorni za ubijanje protestnikov, pa tudi na jedrske objekte in vladne ustanove, vendar odločitve o tem še ni sprejel, poroča CNN.

V sredo je na omrežju Truth Social objavil zahtevo, naj se Iran nemudoma začne pogajati o jedrskem orožju, in zagrozil, da bodo novi napadi precej hujši od lanskih.

Opozoril je, da so mornariške sile, ki jih je poslal proti Perzijskemu zalivu, veliko večje kot tiste, ki jih je poslal nad Venezuelo, ter so pripravljene hitro in nasilno izpolniti svojo misijo, če bo to potrebno.

Donald Trump
Novice Trump jim je postavil ultimat: "Proti Iranu se premika ogromna armada"

Svetovni mediji, kot je BBC, medtem poročajo o kopičenju ameriških zmogljivosti okrog Irana, kamor je Trump napotil bojno skupino ladij okrog letalonosilke Abraham Lincoln.

Iran je odgovoril z grožnjo z napadom na ameriške vojake v regiji, vrhovni vodja ajatola Ali Hamenej pa je zagrozil tudi z napadom na Izrael, čeprav obsežen napad z raketami in droni v času vlade Joeja Bidna zaradi uspešne izraelske in ameriške obrambe ni povzročil večje škode.

Obrambni minister: Vojska je pripravljena

Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je danes na Trumpovi odprti seji kabineta dejal, da je vojska pripravljena slediti predsednikovim ukazom glede Irana. Dodal je, da ima Iran na voljo vse možnosti za dogovor in si ne sme prizadevati za jedrsko orožje.

"Pripravljeni bomo uresničiti vse, kar bo predsednik pričakoval od ministrstva za vojno, tako kot smo ta mesec v Venezueli," je dejal.

Iran napoveduje vojaške vaje

Iran je medtem danes posvaril ladje, da bodo prihodnji teden izvajali vojaške vaje z bojnim strelivom v bližini Hormuške ožine, poroča Al Jazeera.

USS Abraham Lincoln
Novice Teheran obljublja oster odgovor v primeru ameriškega napada

Predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bager Galibaf je za CNN izjavil, da so se pripravljeni pogajati z ZDA, vendar le, če bo šlo za prave pogovore, česar pa si Trump po njegovem mnenju ne želi.

Galibaf meni, da Trump želi le vsiliti svojo voljo. "Morda gospod Trump lahko sproži vojno, vendar nima nobenega nadzora nad tem, kako se bo končala," je dejal za CNN.

Pete Hegseth napad Iran ZDA Donald Trump
