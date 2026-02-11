Hrvaška nuna, ki si je izmislila napad: Lagala sem, ker jim nisem mogla priznati da ...

Potem ko je zagrebško tožilstvo pred kratkim vložilo obtožnico proti 35-letni redovnici Mariji zaradi lažne prijave kaznivega dejanja – izmislila si je, da jo je lani na ulici v trebuh zabodel neznani temnopolti moški in medtem kričal: "Allahu ekbar!" – je Občinsko kazensko sodišče v Zagrebu izdalo kazenski nalog.

Na predlog tožilca je bil, kot je izvedel Jutarnji list, včeraj izdan kazenski nalog, s katerim je redovnica razglašena za krivo in obsojena na deset mesecev zapora s triletno preizkusno dobo in z obveznim plačilom tisoč evrov sodnih stroškov. Redovnica ima pravico v osmih dneh vložiti ugovor na odločitev sodišča. Če bo to storila, bo kazenski nalog razveljavljen, redovnica pa bo sedla na zatožno klop. V nasprotnem primeru, če ne bo ugovarjala, bo odločitev sodišča postala pravnomočna in bo obsojena.

Da je redovnica lagala, so razkrili posnetki, obtožnica pa je sledila izčrpni preiskavi policije. Zbrali so vrsto dokazov, vključno s kuhinjskim nožem z dolžino rezila 19,2 centimetra, na katerem so bile sledi krvi in ​​majhnih dlak ter belo, s krvjo obarvano majico. Ti dokazi so bili skupaj z drugimi stvarmi odvrženi v vrečko blizu zabojnika pri vhodu na dvorišče hiše, kjer živi družina redovnice. Gre za nož, ki ga je kupila dan pred domnevnim napadom v trgovini Tedi v Importanne Galeriji.

Pojasnila, zakaj se je samopoškodovala

Ko so jo razkrinkali, da ni bila žrtev napada, ampak se je poškodovala sama, je povedala, da se je doma samopoškodovala z nožem, a je poudarila, da to ni bilo zaradi samomorilnih misli ali želje po samomoru.

"Želela sem se le malo poškodovati, da bi šla na šivanje in si tako pridobila nekaj časa. Morala bi namreč diplomirati, saj so v samostanu pritiskali name, a mi ni uspelo. Preprosto jim nisem mogla priznati, da nisem sposobna napisati diplomske naloge, zato sem želela pridobiti nekaj časa. Na urgenci sem povedala, da me je napadel neznan moški, saj ga policija ne bi mogla najti, ker sploh ni obstajal. Na spletu sem pogledala, kako bi si to lahko storila sama, ne da bi pri tem povzročila resne poškodbe," je med drugim povedala 35-letnica in poudarila, da pri tem ni žela nikogar ogroziti.

Dejala je tudi, da ni želela, da bi nadrejeni v samostanu vedeli, da si je to storila sama, zato si je izmislila takšno zgodbo. Gre sicer za redovnico, ki v samostanu dela šele dve leti in si trenutno še lahko vzame eno leto dopusta iz samostana.