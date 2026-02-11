Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Sreda,
11. 2. 2026,
14.57

Osveženo pred

37 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
sodišče slovenščina sodniki Avstrija Avstrijska Koroška

Sreda, 11. 2. 2026, 14.57

37 minut

Dvojezična sodišča na avstrijskem Koroškem bi lahko ostala brez slovenskih sodnikov

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Sodnik, sodišče | Na avstrijskem Koroškem je slovenščina kot sodni jezik trenutno dovoljena le na treh okrajnih sodiščih oz. na tretjini dvojezičnega območja. | Foto STA

Na avstrijskem Koroškem je slovenščina kot sodni jezik trenutno dovoljena le na treh okrajnih sodiščih oz. na tretjini dvojezičnega območja.

Foto: STA

Vsa tri dvojezična okrajna sodišča na avstrijskem Koroškem bi lahko ostala brez sodnikov, ki znajo tudi slovensko, poroča avstrijska radiotelevizija ORF. Sodnik, pristojen za sodne obravnave v slovenščini v Pliberku in Železni Kapli, se bo namreč upokojil, tudi v Borovljah nimajo sodnika, ki bi znal slovensko.

Razpis za sodniško mesto v Pliberku in Železni Kapli bo avstrijsko pravosodno ministrstvo predvidoma objavilo prihodnji teden, še poroča ORF.

Sodnik v Pliberku Franz Boschitz, ki je od upokojitve tamkajšnjega sodnika Avguština Brumnika pristojen tudi za sodne obravnave v slovenščini v Železni Kapli, se bo aprila upokojil. V Borovljah pa je dvojezičnega sodnika Tomija Partla po upokojitvi nasledil sodnik Hans Kogelnik, ki pa ne zna slovensko in zato lahko vodi dvojezične sodne obravnave le s pomočjo tolmačev.

Slovenščina dovoljena le na treh okrajnih sodiščih

Na avstrijskem Koroškem je slovenščina kot sodni jezik trenutno dovoljena le na omenjenih treh okrajnih sodiščih oz. na tretjini dvojezičnega območja. Avstrijska državna pogodba (ADP) iz leta 1955 sicer v sedmem členu določa, da mora biti na dvojezičnem območju omogočena uporaba slovenščine kot uradnega jezika v upravnih in sodnih okrajih.

Slovenska skupnost na avstrijskem Koroškem si prizadeva za reformo dvojezičnega sodstva, ki bi omogočila boljši dostop do pravosodja in kadrovske okrepitve, ključne za učinkovito izvajanje dvojezičnega poslovanja.

Razprava o reformi gre trenutno v smer, da bi okrajna sodišča v Borovljah, Železni Kapli in Pliberku ukinili, dvojezične obravnave pa bi potekale na deželnih sodiščih v Beljaku in Celovcu.

Železna Kapla
Novice Na avstrijskem Koroškem odkrili še tri poškodovane dvojezične table
Železna Kapla
Novice Na avstrijskem Koroškem premazali slovenske napise na krajevnih tablah
Tanja Fajon
Novice Fajon na Peršmanovi domačiji: To se v tem obdobju in času ne bi smelo dogajati
sodišče slovenščina sodniki Avstrija Avstrijska Koroška
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.