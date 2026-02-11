Dvojezična sodišča na avstrijskem Koroškem bi lahko ostala brez slovenskih sodnikov

Vsa tri dvojezična okrajna sodišča na avstrijskem Koroškem bi lahko ostala brez sodnikov, ki znajo tudi slovensko, poroča avstrijska radiotelevizija ORF. Sodnik, pristojen za sodne obravnave v slovenščini v Pliberku in Železni Kapli, se bo namreč upokojil, tudi v Borovljah nimajo sodnika, ki bi znal slovensko.

Razpis za sodniško mesto v Pliberku in Železni Kapli bo avstrijsko pravosodno ministrstvo predvidoma objavilo prihodnji teden, še poroča ORF.

Sodnik v Pliberku Franz Boschitz, ki je od upokojitve tamkajšnjega sodnika Avguština Brumnika pristojen tudi za sodne obravnave v slovenščini v Železni Kapli, se bo aprila upokojil. V Borovljah pa je dvojezičnega sodnika Tomija Partla po upokojitvi nasledil sodnik Hans Kogelnik, ki pa ne zna slovensko in zato lahko vodi dvojezične sodne obravnave le s pomočjo tolmačev.

Slovenščina dovoljena le na treh okrajnih sodiščih

Na avstrijskem Koroškem je slovenščina kot sodni jezik trenutno dovoljena le na omenjenih treh okrajnih sodiščih oz. na tretjini dvojezičnega območja. Avstrijska državna pogodba (ADP) iz leta 1955 sicer v sedmem členu določa, da mora biti na dvojezičnem območju omogočena uporaba slovenščine kot uradnega jezika v upravnih in sodnih okrajih.

Slovenska skupnost na avstrijskem Koroškem si prizadeva za reformo dvojezičnega sodstva, ki bi omogočila boljši dostop do pravosodja in kadrovske okrepitve, ključne za učinkovito izvajanje dvojezičnega poslovanja.

Razprava o reformi gre trenutno v smer, da bi okrajna sodišča v Borovljah, Železni Kapli in Pliberku ukinili, dvojezične obravnave pa bi potekale na deželnih sodiščih v Beljaku in Celovcu.