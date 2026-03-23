S preizkusom iz slovenščine oziroma na narodnostno mešanih območjih iz italijanščine in madžarščine se danes začenja obvezno nacionalno preverjanje znanja (NPZ) za učence 3., 6. in 9. razredov, ki bo potekalo do 31. marca. Dosežek devetošolcev lahko vpliva na vpis v srednje šole ob omejitvi vpisa na izbrani šoli.

Po današnjem preizkusu iz slovenščine tretješolce, šestošolce in devetošolce v torek, 31. marca, čaka še preverjanje iz matematike. V sredo, 25. marca, bodo šestošolci pisali še preizkus iz tujega jezika, devetošolci pa iz tretjega predmeta (kemija, tehnika in tehnologija, tuj jezik in zgodovina).

Po podatkih Državnega izpitnega centra (Ric) NPZ v letošnjem šolskem letu za 3. razred poteka na 759 matičnih in podružničnih osnovnih šolah, opravlja pa ga 21.050 učencev. Za 6. razred medtem poteka na 498 osnovnih šolah, opravlja ga 21.940 učencev, za 9. razred pa na 505 osnovnih šolah, opravlja pa ga 21.425 učencev.

K letošnjemu preverjanju znanja je v 3. razredu prijavljenih 1.383, v 6. razredu 2.858, v 9. razredu pa 3.015 učencev s posebnimi potrebami.

Preverjanje znanja učencev, ki obiskujejo program nižjega izobraževalnega standarda, bo opravljalo 424 učencev 6. razreda iz 55 osnovnih šol in 395 učencev 9. razreda iz 53 osnovnih šol.

Konec aprila že prvi vpogled na spletnem portalu

Državni izpitni center bo 21. aprila učencem 9. razreda in njihovim staršem omogočil dostop do elektronsko ovrednotenih preizkusov znanja ter izpisov dosežkov preko spletnega portala http://npz.ric.si; 4. maja učencem 6. razreda in njihovim staršem ter 7. maja učencem 3. razreda in njihovim staršem, so sporočili iz centra.

Učenci in starši bodo lahko v šoli uveljavljali možnost ponovnega vrednotenja posameznih nalog, če bodo menili, da določene naloge niso bile ovrednotene v skladu z navodili za vrednotenje. Vpogledi v ovrednotene preizkuse znanja bodo na šolah potekali tri dni; prvi dan vpogleda je dan dostopa do ovrednotenih preizkusov. Skupaj z rezultati bodo objavili še dodatne informacije o NPZ. Starše vabijo, da si jih ogledajo, saj dodatna informacija opisuje, katera znanja so učenci usvojili bolje in katera slabše.