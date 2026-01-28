Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Sreda,
28. 1. 2026,
15.34

Osveženo pred

47 minut

Sreda, 28. 1. 2026, 15.34

47 minut

Trump jim je postavil ultimat: "Proti Iranu se premika ogromna armada"

A. P. K.

Donald Trump | "Proti Iranu se odpravlja ogromna armada," je sporočil Trump. | Foto Reuters

"Proti Iranu se odpravlja ogromna armada," je sporočil Trump.

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je Iran opozoril, da jim "zmajkuje časa" za dosego dogovora, s katerim bi se izognili ameriški vojaški akciji in ob tem na svojem omrežju Truth Social napovedal, da je flota ladij pripravljena izvesti misijo, ki jo je primerjal z nedavno operacijo v Venezueli.

Združene države Amerike so v regiji že razporedile vojaške enote, na čelu katerih je letalonosilka USS Abraham Lincoln. Gre za floto, ki je večja od tiste, ki so jo ZDA poslale v Venezuelo, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump in svoje namere v Iranu podkrepil z zapisom na družbenem omrežju Truth Social ter ponovil trditev, da se "proti Iranu premika ogromna armada".

"Premika se hitro, z veliko silo, navdušenjem in namenom. Kot v primeru Venezuele je flota pripravljena, voljna in sposobna izpolniti svojo misijo, s hitrostjo in nasiljem, če bo treba. Čas se izteka, to je resnično kritičen trenutek! Kot sem že prej rekel Iranu, SKLENITE DOGOVOR! Niso se dogovorili in sledila je Operacija Polnočno kladivo, veliko uničenje Irana. Naslednji napad bo veliko hujši! Ne dovolite, da se to ponovi," je na omrežju Truth Social zapisal Trump.

"Upam, da se bo Iran hitro 'usedel za mizo' in se pogajal o poštenem in pravičnem dogovoru BREZ JEDRSKEGA OROŽJA, ki bi bil dober za vse strani," je še na Truth Social zapisal Trump. | Foto: Reuters

Ameriški predsednik je pred tem že večkrat zagrozil, da bo ta mesec napadel Islamsko republiko Iran zaradi njenega zatiranja državljanov, ki protestirajo proti neuspehu režima pri stabilizaciji gospodarstva. "Upam, da se bo Iran hitro 'usedel za mizo' in se pogajal o poštenem in pravičnem dogovoru BREZ JEDRSKEGA OROŽJA, ki bi bil dober za vse strani," je še na družbenem omrežju napovedal Trump.

