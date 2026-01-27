Ameriška obveščevalna agencija vzpostavlja stalno prisotnost v Venezueli. To je del načrta vlade Donalda Trumpa za vpliv na prihodnost te južnoameriške države, kjer je ameriška vojska v začetku leta izvedla posebno operacijo, v kateri je zajela predsednika Nicolasa Madura, poroča ameriška televizijska mreža CNN.

V teku so načrti med Cio in ameriškim zunanjim ministrstvom, kjer bodo diplomati opravljali tradicionalno delo, vlada pa naj bi se bolj zanašala na delovanje obveščevalcev, še posebej v tem nepredvidljivem času tranzicije, poroča CNN, ki se sklicuje na neimenovane vladne vire.

Obisk direktorja Cie v Venezueli

Trump je že večkrat javno povedal, da bodo ZDA prevzele proizvodnjo in prodajo venezuelske nafte, vendar mu ameriških naftnih korporacij za zdaj še ni uspelo prepričati o potrebnih obsežnih naložbah. Pri upravljanju Venezuele se Trump zanaša na začasno predsednico Delcy Rodriguez, kar naj bi mu svetovala Cia.

Med prvimi, ki so v Caracasu obiskali Rodriguez po zajetju Madura, je bil prav direktor Cie John Ratcliffe, ki se je srečal tudi z vojaškimi voditelji države. Ratcliffe je prenesel sporočilo, da Venezueli ne bodo več dovolili, da bo zavetišče za ameriške nasprotnike – Kitajsko, Rusijo in Iran. Naloge obveščanja venezuelskih uradnikov glede ameriških skrbi o globalnih nasprotnikih ne bo prevzelo ameriško zunanje ministrstvo, ampak kar Cia, poroča CNN.

Kakšna je sploh ameriška dolgoročna strategija?

Cia je imela od lanskega avgusta na terenu v Venezueli majhno ekipo obveščevalcev, ki so spremljali gibanje Madura med pripravami za napad. Vir naj bi imela Cia tudi znotraj Madurove vlade.

Dolgoročna strategija ZDA do Venezuele pa še vedno ni jasno opredeljena, razen tega, da je Trump dejal, da zdaj sam vodi državo. Ni še jasno, ali in kdaj nameravajo ZDA obnoviti diplomatske odnose z Venezuelo in odpreti veleposlaništvo. Prejšnji teden je ameriško zunanje ministrstvo naznanilo, da bo delo vršilke dolžnosti veleposlanice opravljala Laura Dogu.

Varnostne razmere ostajajo negotove

Nekdanji diplomati so dejali, da bi odsotnost ZDA na terenu predstavljala izziv za obnovo in zagotavljanje varnosti v Venezueli. Varnostne razmere ostajajo negotove in bi lahko vplivale na načrte Trumpove vlade.

Sicer ni jasno, kako se bo venezuelsko prebivalstvo odzvalo na bolj očitno prisotnost Cie v državi po Madurovi vladavini. Cia v Latinski Ameriki nima dobrega slovesa, ker je v času hladne vojne tam podpirala desne diktature in pomagala strmoglavljati leve vlade.