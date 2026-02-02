Izbranka Donalda Trumpa ima skrivnost, ki mora biti v sefu

Direktorica ameriške nacionalne obveščevalne službe (DNI) Tulsi Gabbard pred kongresom ZDA ter posledično tudi pred ameriško in svetovno javnostjo že osem mesecev skriva domnevno izjemno hudo obtožbo žvižgača, ki bi lahko "nacionalni varnosti ZDA povzročila veliko škodo", danes poroča ameriški časopis The Wall Street Journal. V DNI kakršnakoli namigovanja, da bi Gabbardova ravnala nezakonito, ostro zavračajo.

Pritožba zoper Gabbardovo, ki jo je po navedbah WSJ že maja lani inšpektoratu ameriške nacionalne obveščevalne službe oddal za zdaj neznani žvižgač, ima tako visoko klasifikacijo zaupnosti, da so dokument zaklenili v sef, dokler se ne odločijo, kaj bodo z njim storili.

Odločanje o tem, kako naprej, naj bi trajalo že osem mesecev, torej od prejema žvižgačeve pritožbe, piše WSJ. Razlog za to naj bi bilo dejstvo, da dokument vsebuje tako hude obtožbe na račun direktorice DNI Tulsi Gabbard, da bi njegova vsebina lahko "povzročila hudo škodo nacionalni varnosti ZDA".

Direktorica ameriške nacionalne obveščevalne agencije Tulsi Gabbard velja za polarizirajočo politično osebnost. Gabbardova je nekdanja demokratka, ki je v vrste ameriške republikanske stranke in s tem med podpornike Donalda Trumpa prestopila šele leta 2024. Kritiki ji pogosto očitajo tudi simpatiziranje z avtoritarnimi režimi Vladimirja Putina in Bašarja al Asada, ki ga je leta 2017 tudi na skrivaj obiskala v Siriji. Zaradi tega je po mnenju mnogih neprimerna za funkcijo, ki jo zaseda. Foto: Reuters

O dokumentu je za zdaj znano le to, da naj bi nezakonitega ravnanja ob DNI na čelu z Gabbardovo obtoževal še eno ameriško zvezno agencijo, vpletena pa bi lahko bila tudi Bela hiša, poroča časnik.

Ali namenoma zavlačujejo, da v kongresu ne bi izvedeli, kaj vsebuje pritožba žvižgača?

Odvetnik žvižgača Andrew Bakaj Gabbardovi zdaj očita, da ameriška nacionalna obveščevalna služba namenoma zavlačuje z vzpostavljanjem varnostnih protokolov, ki bi omogočili, da se z vsebino prijave žvižgača inšpektoratu DNI seznani kongres ZDA. Takšno početje je brez precedensa, po navedbah WSJ vztraja Bakaj.

Tulsi Gabbard se je pred dnevi pojavila v ameriški zvezni državi Georgiji, kjer so agenti FBI zasegli več dokumentov, povezanih z ameriškimi predsedniškimi volitvami leta 2020, za katere Donald Trump že leta trdi, da so mu jih ukradli. Gabbardova se je nato tudi osebno pridružila preiskavi, kar po mnenju nekaterih analitikov pomeni, da bo Trumpova administracija morda preiskovala tudi možnost tujega vmešavanja. Foto: Reuters

V tovrstnih primerih pristojni nadzorniki v roku dveh tednov od prejetja pritožbe žvižgača praviloma presodijo, ali je vsebina pritožbe verodostojna ali ne, in jo v primeru ugotovitve, da gre za verodostojno pritožbo, v roku enega tedna pošljejo ameriškim zakonodajalcem. Kot piše WSJ, je izredno nenavadno, da se pritožba na ravni inšpektorja zadrži več kot pol leta.

V DNI trdijo, da gre za dejanje politično motiviranega posameznika

V uradu Gabbardove medtem vztrajajo, da so kakršnekoli obtožbe na račun direktorice DNI lažne, da navedbe žvižgačevega odvetnika o zavlačevanju z varnostnimi protokoli ne držijo in da bi se pri časniku The Wall Street Journal morali sramovati objavljanja "takšnih smeti".

Tulsi Gabbard je pred predsedniškimi volitvami v ZDA leta 2020 podprla Joeja Bidna, leta 2024 pa Donalda Trumpa. Foto: Reuters

Po njihovih trditvah gre najverjetneje za dejanje politično motivirane osebe iz ameriških obveščevalnih krogov, ki je nesmiselno pritožbo z namenom ustvarjanja lažne napetosti in izmišljene zgodbe zapakirala v strogo zaupen dokument.