Najstarejša in najbolj znana digitalna valuta bitcoin nadaljuje padajoči trend zadnjih dni in danes se je njena vrednost začasno znižala na najnižjo raven v zadnjih devetih mesecih. Tečaj bitcoina na trgovalni platformi Bitstamp je med trgovanjem zdrsnil do 74.532 (okrog 63.190 evrov) dolarjev, kar je več kot 20 tisoč dolarjev oziroma skoraj 17 tisoč evrov manj kot v četrtek. V istem obdobju so ogromno izgubljale tudi druge kriptovalute.

V nadaljevanju trgovanja si je bitcoin nekoliko opomogel in se povzpel do vrednosti 79 tisoč dolarjev oziroma približno 67 tisoč evrov.

Zadnji mesec dni so sicer močno krvavele tako rekoč vse najbolj znane kriptovalute. Ether je od začetka januarja izgubil skoraj 24 odstotkov vrednosti, BNB 11 odstotkov, ripple več kot 18 odstotkov, solana 20 odstotkov, dogecoin 23 odstotkov, cardano 22 odstotkov, chainlink 24 odstotkov.

Koliko bi izgubili, če bi v bitcoin vložili na dan, ko je dosegel absolutni cenovni rekord

Bitcoin je pri trenutni ceni sicer še močno oddaljen od absolutnega cenovnega rekorda, ki ga je dosegel 6. oktobra lani, ko se je povzpel do kar 126.198 dolarjev oziroma nekaj več kot 107 tisoč evrov. Kdor je v bitcoin takrat vložil 10 tisoč evrov, je danes lahko precej nezadovoljen, saj vrednost njegove naložbe trenutno znaša le nekaj manj kot 5.900 evrov.

Bitcoin je bil tako nizko kot danes nazadnje sicer avgusta 2025.

Zakaj takšno strmoglavljenje cen kriptovalut?

Tečaj bitcoina je v zadnjih dneh potiskala navzdol rast ameriškega dolarja. Podobno kot plemenite kovine se je nato tudi bitcoin začel ceniti, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump za novega predsednika ameriške centralne banke (Fed) predlagal Kevina Warsha. To je na trgih spodbudilo dvome, da bo v ZDA dejansko prišlo do znatne omilitve denarne politike.

"Trg trenutno stavi, da Warsh kot potencialni novi predsednik Feda ne bo dojet kot podaljšek Trumpove moči, temveč kot neodvisen akter z institucionalno verodostojnostjo," je po poročanju DPA dejal analitik iz družbe Emden Research Timo Emden. Po njegovem mnenju vlagatelji Warshovo nominacijo očitno razumejo kot znak bolj restriktivne politike centralne banke v prihodnosti, kar pa škoduje tveganim naložbam, kot je bitcoin.

Poleg tega na trgu trenutno prevladuje "koktajl negotovosti, ki ga sestavljajo nepredvidljivost denarne politike in geopolitična tveganja," je dejal Emden. Pojasnil je, da so nenehna negotovost glede prihodnjih obrestnih mer v ZDA, pa tudi napetosti v več regijah sveta, znatno zmanjšali pripravljenost vlagateljev, da sprejemajo tveganja.