Predsednik ZDA Donald Trump za predsednika ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) predlaga Kevina Warsha. "Kevina poznam že dolgo in ne dvomim, da bo postal eden največjih predsednikov Federal Reserve, če ne celo najboljši," je zapisal na družbenem omrežju Truth Social.

Trump je v objavi pohvalil Warsheve pretekle dosežke, vključno z njegovim dozdajšnjim delom v centralni banki.

Koga vse so še omenjali poleg Warsha?

Ameriški predsednik je tako končal ugibanja o naslednjem predsedniku centralne banke. Poleg Warsha se je omenjalo zdajšnjega Fedovega guvernerja Christopherja Wallerja, Ricka Riederja iz investicijske družbe BlackRock ter Trumpovega gospodarskega svetovalca Kevina Hassetta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Če bo senat Trumpovega kandidata potrdil, bo Warsh na čelu Feda nasledil Jeroma Powlla, čigar mandat se izteče maja.

Trump je bil do Powlla kritičen že več mesecev

Trump je do Powlla, ki je bil imenovan v njegovem prvem mandatu, že več mesecev kritičen, ker Fed ne hiti z nižanjem ključne obrestne mere. Zvezno tožilstvo je letos proti Powllu zaradi domnevne prekoračitve sredstev pri prenovi poslopij centralne banke celo uvedlo kazensko preiskavo.

Zaradi stopnjevanja pritiska na Fed Trump po poročanju AFP povzroča negotovost na trgih, saj bi morala biti centralna banka zaradi ohranitve zaupanja trgov v ameriški finančni sistem neodvisna od politike.

Tudi Warsh, ki prihaja iz New Yorka, je v zadnjem obdobju stopnjeval kritike na račun centralne banke in izrazil podporo ukrepom, ki jih predlaga Trump.

Kot še poroča AFP, je Trump o imenovanju Warsha razmišljal že v prvem mandatu, a je na koncu za naslednika Janet Yellen izbral Powlla.

V luči Trumpovih vztrajnih pozivov k znižanju obrestnih mer bodo trgi spremljali predvsem, kako bo Warsh zagovarjal neodvisnost Feda, še navaja AFP.