Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Petek,
30. 1. 2026,
14.27

Osveženo pred

32 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
guverner Ameriška centralna banka Donald Trump

Petek, 30. 1. 2026, 14.27

32 minut

Trump za predsednika Feda predlaga Kevina Warsha

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Ameriška centralna banka | Zaradi stopnjevanja pritiska na Fed Trump po poročanju AFP povzroča negotovost na trgih, saj bi morala biti centralna banka zaradi ohranitve zaupanja trgov v ameriški finančni sistem neodvisna od politike. | Foto Reuters

Zaradi stopnjevanja pritiska na Fed Trump po poročanju AFP povzroča negotovost na trgih, saj bi morala biti centralna banka zaradi ohranitve zaupanja trgov v ameriški finančni sistem neodvisna od politike.

Foto: Reuters

Predsednik ZDA Donald Trump za predsednika ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) predlaga Kevina Warsha. "Kevina poznam že dolgo in ne dvomim, da bo postal eden največjih predsednikov Federal Reserve, če ne celo najboljši," je zapisal na družbenem omrežju Truth Social.

Trump je v objavi pohvalil Warsheve pretekle dosežke, vključno z njegovim dozdajšnjim delom v centralni banki.

Trump je v objavi pohvalil Warshove pretekle dosežke, vključno z njegovim dozdajšnjim delom v centralni banki. | Foto: Reuters Trump je v objavi pohvalil Warshove pretekle dosežke, vključno z njegovim dozdajšnjim delom v centralni banki. Foto: Reuters

Koga vse so še omenjali poleg Warsha?

Ameriški predsednik je tako končal ugibanja o naslednjem predsedniku centralne banke. Poleg Warsha se je omenjalo zdajšnjega Fedovega guvernerja Christopherja Wallerja, Ricka Riederja iz investicijske družbe BlackRock ter Trumpovega gospodarskega svetovalca Kevina Hassetta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Če bo senat Trumpovega kandidata potrdil, bo Warsh na čelu Feda nasledil Jeroma Powlla, čigar mandat se izteče maja.

Trump je bil do Powlla kritičen že več mesecev

Trump je do Powlla, ki je bil imenovan v njegovem prvem mandatu, že več mesecev kritičen, ker Fed ne hiti z nižanjem ključne obrestne mere. Zvezno tožilstvo je letos proti Powllu zaradi domnevne prekoračitve sredstev pri prenovi poslopij centralne banke celo uvedlo kazensko preiskavo.

Zaradi stopnjevanja pritiska na Fed Trump po poročanju AFP povzroča negotovost na trgih, saj bi morala biti centralna banka zaradi ohranitve zaupanja trgov v ameriški finančni sistem neodvisna od politike.

Tudi Warsh, ki prihaja iz New Yorka, je v zadnjem obdobju stopnjeval kritike na račun centralne banke in izrazil podporo ukrepom, ki jih predlaga Trump.

Kot še poroča AFP, je Trump o imenovanju Warsha razmišljal že v prvem mandatu, a je na koncu za naslednika Janet Yellen izbral Powlla.

V luči Trumpovih vztrajnih pozivov k znižanju obrestnih mer bodo trgi spremljali predvsem, kako bo Warsh zagovarjal neodvisnost Feda, še navaja AFP.

Donald Trump
Novice Trump zagrozil z odvzemom ameriških licenc letalom, izdelanim v Kanadi
Trump Kallenius
Avtomoto Mercedes v ZDA? Donald Trump z nespodobnim povabilom.
Donald Trump in Pete Hegseth
Novice Trump preučuje možnost novega napada na Iran
guverner Ameriška centralna banka Donald Trump
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.