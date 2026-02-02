Najboljše evropsko družinsko podjetje in prejemnik znaka odličnosti v gradbeništvu

Žiher je družinsko gradbeno podjetje, ki je svoje začetke gradilo postopoma ter se skozi leta razvijalo. Danes ga vodi druga generacija, podjetje pa odraža močno medgeneracijsko sodelovanje. Poleg gradbene dejavnosti podjetje opravlja tudi gostinsko dejavnost in predstavlja zanesljivo ter inovativno evropsko družinsko podjetje z odličnim poznavanjem trga.

Podjetje Žiher je družinsko podjetje z več kot 40-letno tradicijo. Njegove temelje sta leta 1983 postavila zakonca Alojz in Marija Žiher, danes pa njegovo vodenje uspešno prevzema druga generacija, ki podjetje razvija v smeri inovacij, trajnosti in celovitih rešitev.

Foto: Žiher d.o.o.

Podjetje se je čez leta razvilo v razvejano skupino, katere osrednja dejavnost je razvoj in gradnja sodobnih montažnih ter modularnih hiš. Z znamkama Žiher hiše in SmartHouse Slovenia ustvarja energetsko učinkovite, trajnostne in tehnološko napredne rešitve bivanja na ključ. Lastne predelava lesa, betonarna in gramoznica omogočajo popoln nadzor nad kakovostjo materialov in stabilno dobavno verigo, kar se odraža v visoki kakovosti končnih objektov ter zaokrožuje celovito storitev od slovenskega hloda do slovenske hiše. Dejavnosti dopolnjujejo transportne storitve in gostinska ponudba, ki skupaj z dolgoletnimi izkušnjami in družinsko tradicijo zaokrožujejo celovito in zanesljivo poslovno zgodbo podjetja.

Foto: Žiher d.o.o.

Januarja 2026 je podjetje Žiher prejelo izjemno priznanje strokovne in evropske javnosti. Podjetje je 28. januarja 2026 v Bruslju prejelo prestižno nagrado SME Europe Award kot zmagovalec v kategoriji evropskih družinskih podjetij, s čimer se je uvrstilo med najbolj prepoznavna mala in srednje velika podjetja v Evropi.

Foto: Žiher d.o.o.

Le nekaj dni kasneje (30. januarja 2026) je v Portorožu prejelo še Znak odličnosti v gradbeništvu, ki ga podeljuje Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, kar potrjuje najvišje standarde kakovosti, strokovnosti in zanesljivosti pri gradnji.

Foto: Žiher d.o.o.

Obe priznanji predstavljata pomembno potrditev dolgoletnega dela ter dodatno motivacijo za nadaljnji razvoj sodobnih montažnih Žiher hiš in modularnih bivalnih rešitev SmartHouse Slovenia.

Naročnik oglasnega sporočila je Žiher, d. o. o.