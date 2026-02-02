Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ponedeljek,
2. 2. 2026,
15.38

Osveženo pred

25 minut

Oglasno sporočilo

Natisni članek

Natisni članek
SME Erurope Award Znak odličnosti v gradbeništvu podelitev Žiher d.o.o. noad PR članek

Ponedeljek, 2. 2. 2026, 15.38

25 minut

Najboljše evropsko družinsko podjetje in prejemnik znaka odličnosti v gradbeništvu

Oglasno sporočilo
Žiher - SME Awards | Foto Žiher d.o.o.

Foto: Žiher d.o.o.

Žiher je družinsko gradbeno podjetje, ki je svoje začetke gradilo postopoma ter se skozi leta razvijalo. Danes ga vodi druga generacija, podjetje pa odraža močno medgeneracijsko sodelovanje. Poleg gradbene dejavnosti podjetje opravlja tudi gostinsko dejavnost in predstavlja zanesljivo ter inovativno evropsko družinsko podjetje z odličnim poznavanjem trga.

Podjetje Žiher je družinsko podjetje z več kot 40-letno tradicijo. Njegove temelje sta leta 1983 postavila zakonca Alojz in Marija Žiher, danes pa njegovo vodenje uspešno prevzema druga generacija, ki podjetje razvija v smeri inovacij, trajnosti in celovitih rešitev.

Žiher - SME Awards | Foto: Žiher d.o.o. Foto: Žiher d.o.o.

Podjetje se je čez leta razvilo v razvejano skupino, katere osrednja dejavnost je razvoj in gradnja sodobnih montažnih ter modularnih hiš. Z znamkama Žiher hiše in SmartHouse Slovenia ustvarja energetsko učinkovite, trajnostne in tehnološko napredne rešitve bivanja na ključ. Lastne predelava lesa, betonarna in gramoznica omogočajo popoln nadzor nad kakovostjo materialov in stabilno dobavno verigo, kar se odraža v visoki kakovosti končnih objektov ter zaokrožuje celovito storitev od slovenskega hloda do slovenske hiše. Dejavnosti dopolnjujejo transportne storitve in gostinska ponudba, ki skupaj z dolgoletnimi izkušnjami in družinsko tradicijo zaokrožujejo celovito in zanesljivo poslovno zgodbo podjetja.

Žiher - SME Awards | Foto: Žiher d.o.o. Foto: Žiher d.o.o.

Januarja 2026 je podjetje Žiher prejelo izjemno priznanje strokovne in evropske javnosti. Podjetje je 28. januarja 2026 v Bruslju prejelo prestižno nagrado SME Europe Award kot zmagovalec v kategoriji evropskih družinskih podjetij, s čimer se je uvrstilo med najbolj prepoznavna mala in srednje velika podjetja v Evropi.

Žiher - SME Awards | Foto: Žiher d.o.o. Foto: Žiher d.o.o.

Le nekaj dni kasneje (30. januarja 2026) je v Portorožu prejelo še Znak odličnosti v gradbeništvu, ki ga podeljuje Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, kar potrjuje najvišje standarde kakovosti, strokovnosti in zanesljivosti pri gradnji.

Žiher - SME Awards | Foto: Žiher d.o.o. Foto: Žiher d.o.o.

Obe priznanji predstavljata pomembno potrditev dolgoletnega dela ter dodatno motivacijo za nadaljnji razvoj sodobnih montažnih Žiher hiš in modularnih bivalnih rešitev SmartHouse Slovenia.

Naročnik oglasnega sporočila je Žiher, d. o. o.

SME Erurope Award Znak odličnosti v gradbeništvu podelitev Žiher d.o.o. noad PR članek
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.