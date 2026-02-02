Bad Bunny je na 68. podelitvi glasbenih nagrad grammy v Los Angelesu osvojil nagrado za album leta z Debi Tirar Mas Fotos, Kendrick Lamar je skupaj s SZA slavil v kategoriji posnetek leta za pesem luther, naslov najboljše debitantke pa je osvojila Olivia Dean.

Glasbenik iz Portorika Bad Bunny je vidno ganjen večino svojega govora opravil kar v španščini, kar mu občinstvo v dvorani med podelitvijo, ki so jo zaznamovali politični toni proti preganjanju priseljencev s strani vlade Donalda Trumpa, ni zamerilo, nagradili so ga z aplavzom.

Trump je Bad Bunnyja lani napadel skupaj z ameriško poklicno nogometno ligo NFL, ki ga je izbrala za nastop na letošnjem finalu Super Bowl, umetnik pa je sprožil aplavz dvorane že prej, ko je govor ob prejemu grammyja za najboljši album urbane glasbe začel z besedami "ICE out", s čimer je mislil na vladno agencijo za priseljevanje in carine, ki preganja priseljence po ZDA.

Bad Bunny je govor začel z besedami "Ice out", s čimer je mislil na vladno agencijo za priseljevanje in carine, ki preganja priseljence po ZDA. Foto: Reuters

Sabrina Carpenter ostala praznih rok

Bad Bunny je ob šestih nominacijah osvojil še grammyja za najboljši globalni glasbeni nastop (EoO), praznih rok pa je ostala Sabrina Carpenter, ki je imela prav tako šest nominacij. Leon Thomas je ob šestih nominacijah osvojil grammyja za najboljši R&B album (Mutt) in najboljši tradicionalni R&B nastop (Vibes Don't Lie).

Sabrina Carpenter, ki je imela šest nominacij, je s podelitve odšla praznih rok. Foto: Reuters

Kendrick Lamar je na podelitev prišel z devetimi nominacijami, poleg albuma leta pa je s SZA osvojil tudi grammyja za najboljši melodični rap nastop, sam pa posebej še grammyja za najboljši rap album (GNC). Skupaj z drugimi je osvojil še grammyja za najboljšo rap pesem in najboljši rap nastop, s čimer je s skupaj 26 grammyji presegel rekord, ki si ga je do zdaj lastil Jay-Z (25), kot raper z največjim številom osvojenih pozlačenih gramofonov.

Kendrick Lamar je skupaj s 26 grammyji presegel rekord, ki si ga je do zdaj lastil Jay-Z, kot raper z največjim številom osvojenih pozlačenih gramofonov. Foto: Reuters

Olivia Dean je osvojila grammyja za najboljšo novo izvajalko oziroma debitantko, pesem Wildflower avtorjev Billie Eilish in Finneas O'Connell pa je postala pesem leta. Tudi Eilish je bila ena od izvajalk in izvajalcev, ki so v zahvalnih govorih kritizirali ICE in to, kar se danes dogaja v ZDA. Lady Gaga je osvojila grammyja za najboljši pop vokalni album za Mayhem in za najboljši plesni pop posnetek (Abracadabra).

Skupaj so podelili grammyje v 95. kategorijah. Prireditev v dvorani Crxpto.com je ponovno, že šestič zapored, vodil komik Trevor Noah, ki se je na začetku pošalil, da se zavzema za omejitve mandata.

Lady Gaga je osvojila grammyja za najboljši pop vokalni album za Mayhem in za najboljši plesni pop posnetek (Abracadabra). Foto: Reuters

Grammyje so med drugimi prejeli še Cirkut (producent), Amy Allen (piska pesmi), Lola Young (najboljši solo pop nastop – Messy), Nine Inch Nails (najboljša rock pesem – As Alive As You Need Me To Be, Turnstile (najboljši rock album – Never Enough), Kehlani (najboljši R&B nastop – Folded), Samara Joy (najboljši jazz vokalni album – Portrait), Sullivan Fortner, Peter Washington in Marcus Gilmore (najboljši instrumentalni jazz album – Southern Nights) ter Laufey (najboljši tradicionalni pop vokalni album – A Matter of Time).

Grammyja je dobil celo dalajlama, in sicer v kategoriji najboljših posnetkov avdio knjig, naracije ali pripovedovanja. Nominirana je bila tudi vrhovna sodnica ZDA Ketanji Brown Jackson, ki jo je Noah posebej pozdravil, ter poražencem naznanil, da se lahko nemudoma pritožijo neposredno na vrhovno sodišče.

Podelitev v znamenju kritik Trumpa

Noah si je na prireditvi večkrat privoščil Trumpa, med drugim, ko je dejal, da si vsak umetnik želi grammyja za pesem leta skoraj tako močno, kot si Trump želi Grenlandije, kar je po njegovih besedah logično, ker Epsteinovega otoka več ni. To je letelo na Trumpovo prijateljevanje s pokojnim obtoženim pedofilom in posiljevalcem Jeffreyjem Epsteinom, ki je dekleta spolno izkoriščal na svojem zasebnem otoku.

Noah si je na prireditvi večkrat privoščil Trumpa, med drugim, ko je dejal, da si vsak umetnik želi grammyja za pesem leta skoraj tako močno, kot si Trump želi Grenlandije. Foto: Reuters

Billie Eilish je ob prevzemu grammyja preklela ICE in dejala, da ne more nihče biti nezakoniti priseljenec na ukradeni zemlji, kar je letelo na genocid ameriških staroselcev. Noah se je pošalil z zagotovilom, da grammyji res potekajo v živo, sicer bi Trump tožil televizijo CBS, ki je tokrat zadnjič prenašala grammyje, saj je glasbena akademija za naprej sklenila pogodbo z ABC. Trump je v preteklosti tožil CBS zaradi domnevno prirejenega intervjuja s Kamalo Harris.

Broški z napisom ICE out sta nosila tudi Justin in Hailey Bieber, Olivia Dean pa je ob prevzemu grammyja povedala, da je vnukinja priseljencev, ki bi jih bilo treba slaviti zaradi poguma. Na podelitvi je bil tudi nekdanji voditelj CNN Don Lemon, ki ga je Trumpovo pravosodno ministrstvo minuli teden v Los Angelesu aretiralo zaradi opravljanja novinarskega dela med protestom proti ICE v cerkvi v Minneapolisu.

Justin in Hailey Bieber sta nosila broški z napisom Ice out. Foto: Reuters

Preberite še: