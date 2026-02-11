Evropa prvič dobila tri ključna oporišča Nata. Se ZDA umikajo?

Ameriški predsednik Donald Trump je evropskim državam dodelil nadzor nad tremi ključnimi poveljniškimi oporišči znotraj Nata, poroča britanski The Telegraph. Znotraj Nata poudarjajo, da ta poteza ni znak ameriškega umika iz zavezništva.

Združeno kraljestvo bo prevzelo poveljstvo nad Atlantskim poveljstvom s sedežem v Norfolku v Virginiji, Italiji je bila zaupana odgovornost za južno krilo zavezništva s sedežem v Neaplju, Nemčija in Poljska pa bosta izmenično upravljali Poveljstvo združenih sil v Brunssumu na Nizozemskem, so napovedali. Gre za del zgodovinske preureditve znotraj poveljniške strukture zavezništva.

Evropske države morajo prevzeti večjo odgovornost

Znotraj Nata poudarjajo, da ta poteza ni znak ameriškega umika iz zavezništva, temveč del širše strategije, po kateri bodo morale evropske države prevzeti večjo odgovornost za obrambo lastne celine. To je prvič, da so evropski poveljniki prevzeli poveljstvo nad tremi združenimi poveljstvi Nata na operativni ravni.

Visoki uradnik Nata je za The Telegraph povedal, da so se zavezniki dogovorili o novi delitvi odgovornosti znotraj poveljniške strukture, pri čemer bodo evropske države, vključno z najnovejšimi članicami zavezništva, prevzele veliko vidnejšo vlogo v vojaškem vodstvu.

Ameriški predsednik Donald Trump meni, da mora Evropa prevzeti večjo odgovornost v zavezništvu. Foto: Guliverimage

Trump večkrat grozil z umikom nekaterih ameriških sil iz Evrope

Ameriški predsednik Donald Trump je večkrat zagrozil z zmanjšanjem vloge ZDA v Natu in odkrito govoril o umiku nekaterih ameriških sil iz Evrope, da bi se Washington lahko osredotočil na druge grožnje, predvsem na Kitajsko. Takšna retorika je sprožila dvome o tem, ali bi ZDA v primeru ruskega napada na Evropo dejansko priskočile na pomoč evropskim zaveznikom.

Trumpove izjave o morebitnem prevzemu Grenlandije, arktičnega otoka, ki je del ozemlja zaveznice Nata Danske, so še dodatno pretresle zavezništvo in ga spravile v najglobljo krizo v zgodovini. V odgovor evropske vlade hitijo s povečanjem svojih obrambnih proračunov in poskušajo Beli hiši dokazati, da si Evropa lahko sama zagotovi varnost.

Spremembe ne pomenijo oslabitve zavezništva

Pred münchensko varnostno konferenco so analitiki opozorili, da Trump vodi obdobje tako imenovane "politike rušenja", katere cilj je razgradnja tradicionalnih mednarodnih institucij. Letno poročilo konference opisuje ameriškega predsednika kot "uničevalca" evropske varnostne arhitekture.

Evropski komisar za obrambo Andrius Kubilius je napovedal tako imenovano "raketno turnejo" po Evropi, katere cilj je spodbuditi države članice k proizvodnji orožja dolgega dosega. Kubilius je tudi eden najglasnejših zagovornikov ideje o evropski vojaški sili s sto tisoč vojaki, zasnovani kot obrambni sistem brez zanašanja na ameriško podporo.

Po drugi strani pa predsednik Vojaškega odbora Nata, admiral Giuseppe Cavo Dragone, trdi, da te spremembe ne pomenijo oslabitve, temveč potrditev močne ameriške zavezanosti zavezništvu.

Poveljnik zavezniških sil v Evropi je vedno Američan

Evropske članice Nata so se v preteklosti močno zanašale na Združene države Amerike pri načrtovanju, poveljevanju in nadzoru. Vrhovni poveljnik zavezniških sil v Evropi je vedno Američan, ki poveljuje tudi ameriškim silam na celini. Ta položaj trenutno zaseda general Alexus Grynkewich, ki je bil ključni del ameriške pogajalske ekipe pri poskusih končanja vojne v Ukrajini.

Vrhovni poveljnik zavezniških sil v Evropi je vedno Američan, ki poveljuje tudi ameriškim silam na celini. Ta položaj trenutno zaseda general Alexus Grynkewich. Foto: Profimedia Kot del novih sprememb Združene države Amerike prevzemajo poveljstvo nad pomorskimi silami Nata s sedežem v Northwoodu v Veliki Britaniji. To ameriškim častnikom omogoča nadzor nad glavnimi zračnimi, kopenskimi in pomorskimi poveljstvi zavezništva ter ključni položaj vrhovnega poveljnika zavezniških sil v Evropi.

"Naš cilj je močnejši Nato, ne umik"

Ameriški veleposlanik pri Natu Matthew Whitaker je v ponedeljek dejal, da Trumpova administracija ne želi razstaviti zavezništva, temveč ga okrepiti tako, da Evropo prisili, da prevzame več bremena.

"Naš cilj je močnejši Nato, ne umik, ne zavračanje zavezništva, temveč vrnitev k prvotni ideji zavezništva 32 močnih in sposobnih držav," je sklenil Whitaker.