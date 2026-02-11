Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K., STA

Netanjahu danes znova pri Trumpu v Beli hiši

Donald Trump in Benjamin Netanjahu se bosta srečala že sedmič od začetka Trumpovega mandata.

Donald Trump in Benjamin Netanjahu se bosta srečala že sedmič od začetka Trumpovega mandata.

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump bo danes v Beli hiši sprejel izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja. Ta je pred obiskom napovedal, da bosta govorila o številnih temah, med drugim o razmerah v Gazi in na Bližnjem vzhodu, predvsem pa o pogajanjih ZDA in Irana o iranskem jedrskem programu.

Netanjahu, ki se bo z ameriškim predsednikom srečal sedmič od začetka drugega Trumpovega mandata pred dobrim letom dni, je pred odhodom v ZDA napovedal, da mu bo pojasnil izraelsko stališče glede pogajanj Washingtona in Teherana, poročajo tuje tiskovne agencije.

Kot je dejal, ti pogovori niso pomembni le za Izrael, ampak za vse, ki si želijo miru in varnosti v regiji.

ZDA in Iran bi se morali pogajati tudi o omejitvi iranskih balističnih raket in ustavitvi podpore iranskim zaveznikom v regiji, so pretekli konec tedna sporočili iz Netanjahujevega urada. O tem se želi pogovarjati tudi Washington, kar pa Iran zavrača in vztraja pri omejitvi pogovorov na vprašanja, povezana z iranskim jedrskim programom.

Netanjahu naj bi s Trumpom delil obveščevalne podatke o iranskem raketnem programu

Izraelski časopis Yedioth Aharonot je poročal, da naj bi Netanjahu s Trumpom delil obveščevalne podatke o iranskem raketnem programu, pa tudi o "pokolu, ki ga je režim zagrešil nad lastnimi državljani", poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Iran je pred srečanjem opozoril na uničujoč vpliv Izraela na diplomacijo v regiji.

Srečanje voditeljev ZDA in Irana bo potekalo, potem ko so v Omanu pretekli petek potekali prvi posredni pogovori med Iranom in ZDA, odkar se je Washington junija lani pridružil izraelskim napadom na Iran, v okviru katerih so ameriške sile bombardirale iranske jedrske objekte. Po napovedih obeh strani naj bi pogovore nadaljevali, vendar datum še ni določen.

Bližnji vzhod Gaza jedrski program Benjamin Netanjahu Donald Trump
