Če bo otrok raziskoval, bo tudi raje bral

Otroci so že po naravi pravi raziskovalci, ki jih žene radovednost. Na ta način se tudi učijo, zato to velja izkoristiti za spodbujanje branja in vzpostavljanje dobrih bralnih navad. K temu lahko veliko pripomorete tudi starši, tako da (jim) čim več berete. V nadaljevanju pa predstavljamo nekaj idej, kako boste vzbudili otrokovo zanimanje in ga posledično spodbudili k branju.

Strokovnjaki priporočajo čim več družinskega branja

Čopova nagrajenka in prejemnica nagrade slovenske sekcije IBBY za promocijo branja dr. Sabina Fras Popović poudarja, da imajo ključno vlogo pri vzpostavitvi bralnih navad starši, stari starši ali drugi odrasli, ki s prebiranjem pri otroku vzpostavijo pozitiven odnos do branja. "Zagotovo je verjetnost, da otrok ali mladostnik ne bo bral, če tudi odrasli v njegovem osebnem prostoru ne berejo, veliko večja," pravi.

Profesorica za razvojno psihologijo dr. Ljubica Marjanovič Umek izpostavlja pomembno vlogo skupnega branja pri razvoju malčkov. To namreč vpliva na razvoj govora otrok, širjenje besednega zaklada in zmožnost pripovedovanja zgodb, pa tudi na razvoj socialnih veščin, kot sta zmožnost empatije ter reševanje socialnih in moralnih konfliktov. "Malčki in otroci se identificirajo z junaki in junakinjami v zgodbah in pri tem vstopajo v njihov svet z njihovim razumevanjem in njihovim izražanjem čustev," pojasnjuje.

Komik in pisatelj otroške literature Boštjan Gorenc Pižama pa pravi, da morajo kakovostne knjižne vsebine ustrezati vsaj trem kriterijem: jezikovnemu, vsebinskemu in estetskemu.

Opazujte živali in rastline

Z otroki se odpravite v živalski vrt ali pa si oglejte živali na kmetiji. Tudi med sprehodom po gozdu ali travniku lahko odkrivate naravo. O živalih in rastlinah, ki so v otroku vzbudile največ zanimanja, poiščite več informacij na internetu. Še bolje pa je, da se odpravite v knjižnico in si izposodite knjige na to temo.

Spoznavajte svet

Pripovedujte otroku o različnih deželah, ljudeh, ki tam živijo, tipični hrani, ki jo jedo, običajih, ki so značilni zanje, ter tamkajšnjih znamenitostih, rastlinstvu in živalstvu. Nato na zemljevidu ali globusu pokažite deželo, o kateri je govora, ter Slovenijo, da si bo otrok lahko približno predstavljal, kako daleč od nas je.

Odkrivajte zgodovino

Odlična ideja za spodbujanje raziskovalnega duha v otrocih je tudi obisk muzeja, kjer bodo najmlajši lahko podoživeli zgodovino. Spoznali in prebrali bodo lahko več o tem, kakšen je bil svet včasih, kakšni so bili takrat ljudje, kje in kako so živeli, kakšne navade so imeli, kaj so jedli, kakšna oblačila in nakit so nosili itd.

Razvozlajte skrivnost Atlantide z albumom Stickermania

Otrokovo pozornost lahko pritegne tudi ustrezna predstavitev prijaznih in zanimivih vsebin, kot je na primer zbiranje sličic v albumu.

Se še spomnite Oskarja in Boba, ki sta lani odkrivala skrivnosti Južne Amerike? Letos ju lahko spremljate v albumu Stickermania , v katerem skozi številne pustolovščine odkrivata ostanke skrivnostnega kraljestva Atlantida, ki naj bi v enem samem dnevu izginilo v morje. Pridružite se jima na popotovanju in napolnite album z 200 sličicami.

Na spletni strani dogodivščinam Oskarja in Boba prisluhnite tudi v zvočnih zgodbicah ter rešite nagradni kviz . Pravilni odgovori vas lahko popeljejo na družinski izlet na Dunaj z obiskom živalskega vrta, vam prinesejo eno izmed SPAR darilnih kartic v vrednosti 20 evrov ali potovalno družabno igro. Pa srečno!

Nakup v Sparu prinaša brezplačne sličice Stickermania V Sparu se vsak nakup izplača ! Tudi zato, ker za vsakih deset evrov nakupa dobite brezplačen paket petih sličic Stickermania. Z nakupom kateregakoli izmed izbranih izdelkov pa v obdobju med 26. 2. in 4. 3. 2025 prejmete dodaten zeleni paket sličic.*

