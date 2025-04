Računovodja 2 nas takoj vrže v napeto dogajanje, ko opazujemo, kako se skupina plačanih morilcev zbira okrog nekdanjega direktorja finančnega preiskovalnega urada Raya Kinga na skrivnem srečanju z neznanko v velikem baru med tombolo. Kmalu smo priča brutalnemu pretepu, ki vključuje udarec s kemičnim svinčnikom v moda, a preden se znajde tam, uspe Rayu na roko zapisati "najdite računovodjo" in njegova namestnica pokliče Christiana Wolffa.

Poglejte napovednik:

Wolff je avtist, ki ni najboljši v stikih z ljudmi, je pa sposoben prepoznati vzorce v številkah, ki jih vsi drugi spregledajo. Tako je tudi postal revizor kriminalcev in Rayev informator – in je tudi edini, ki mu Ray posthumno zaupa, da bo razrešil skrivnost, povezano z njegovim umorom. Rayeva naslednica na čelu finančnega preiskovalnega urada se tako poveže s Christianom, a njegove nasilne in brezkompromisne metode so zanjo kmalu preveč, posebej takrat, ko se preiskavi pridruži Christianov brat Braxton, sicer poklicni morilec.

Affleck ni bil zgolj Batman, temveč pred tem že tudi Daredevil, medtem ko Jon Bernthal v aktualni Disneyjevi seriji igra Daredevilovega nasprotnika Maščevalca. Tukaj, tako kot ta dva lika v stripih, združita moči. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Akcija na višku

Film dobro zgradi osrednjo skrivnost, povezano s kriminalci, ki pomagajo nezakonitim pribežnikom prek meje v ZDA, nato pa jih z različnimi metodami zasužnjijo v prostituciji in nevarnih delih na črno. Akcijske scene so pod taktirko režiserja Gavina O’Connorja kinetične in brutalne ter v vseh pogledih boljše kot pri prav tako aktualnem Nevarnem gradbincu, k temu pa pripomore tudi izjemna zasedba, ki jo nenazadnje vodita nekdanji Batman Ben Affleck in aktualni Maščevalec Jon Bernthal, nemalo akcijskih izkušenj pa ima tudi Daniella Pineda (Jurski svet, Cowboy Bebop).

Scene, v katerih se odtujena brata Chris in Baxter družita, so srce filma, saj odlično odigrata to čudaškost, ki izvira iz njunih psihičnih stanj in otroštva v očetovem prisilnem vojaškem urjenju. To je bilo sicer predstavljeno zgolj v prvem filmu. Foto: Blitz Film & Video Distribution

A medtem ko je film več kot soliden žanrski izdelek, povsem v duhu časa, tako iz estetskega kot iz sporočilnega vidika, prinaša tudi dobro mero politične ironije, ki je ni mogoče spregledati. Film je bil napovedan leta 2017, potrjen leta 2021 in posnet lani, s festivalsko premiero v začetku marca, na redni kinospored pa je po vsem svetu prišel ta teden. Skratka, ne glede na to, kako dolgo je nastajal, je ironično prišel v kino v istem tednu, ko je ameriški zdravstveni minister Robert F. Kennedy Jr. imel svoj doslej najbolj ostudni govor o tem, kako je treba "zaustaviti epidemijo avtizma", saj "ti ljudje ne bodo nikoli plačevali davkov". To je nato nadgradil s predlogom o vzpostavitvi državnega registra ljudi z avtizmom, kar so mnogi primerjali z nacističnimi registri Judov.

Daniela Pineda in J. K. Simmons sta stranska lika v filmu, a njune akcijske scene so vrhunec. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Nepričakovano protifašistična agenda

Računovodja 2 nikoli ni imel ambicije biti političen film, če že kaj, potem mu lahko očitamo – tako kot že prvemu filmu – izkrivljen prikaz avtizma, saj so avtistični liki, na čelu z glavnim junakom, prikazani podobno kot junak filma Rain Man – kot da je avtizem neke vrste neprikladna supermoč. Resnica je seveda povsem drugačna, ljudje z avtizmom so bistveno bolje vključeni v družbo in čeprav so nekateri zelo dobri v posebej specifičnih nalogah, to ne pomeni, da so superhekerji ali superračunovodje ali superšahisti ali karkoli želi prikazati ta film.

Poskusi bratskega zbliževanja Foto: Blitz Film & Video Distribution

Vseeno je zaradi naključnega sovpadanja s Kennedyjevim govorom Računovodja 2 s svojim prikazom avtizma in moči, volje ter predanosti avtističnih junakov za spreminjanje sveta na bolje nepričakovano postal simbol upora proti vse bolj okrutnim politikam ameriške vlade. Ali bo to imelo kakršenkoli vpliv na karkoli? Nikakor ne. A če ne drugega, je vsaj zabavno, da nič hudega sluteči in v vseh pogledih pretiran akcijski film povsem po naključju in povsem neposredno nasprotuje doslej najbolj fašistični politiki ameriške vlade.

Cynthia Addai-Robinson v novem filmu prevzame še večjo vlogo in se trudi v celotno kaotično dogajanje vnašati red. To ji ne uspeva. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Ali je Računovodja 2 vreden ogleda?

Računovodja 2 je zelo dober akcijski film z veliko streljanja in udarci v vrat ter druge ranljive dele telesa. Koreografije so dodelane in med boljšimi v zadnjem času, a ne tako stilizirane kot pri Johnu Wicku. Kar zadeva zgodbe in like, je osrednja skrivnost dobro zastavljena, junaki pa so kljub mnogim hibam – ali pa prav zavoljo njih – všečni in zabavni, k čemur največ pripomoreta izstopajoča Ben Affleck in Jon Bernthal.

Računovodja 2 (The Accountant 2)



Režija: Gavin O’Connor

Igrajo: Ben Affleck, John Bernthal, Daniella Pineda, Cynthia Addai-Robinson, J.K. Simmons, Grant Harvey

Žanr: akcijski triler

Dolžina: 124 minut Gavin O’ConnorBen Affleck, John Bernthal, Daniella Pineda, Cynthia Addai-Robinson, J.K. Simmons, Grant Harveyakcijski triler124 minut

