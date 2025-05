Se je tudi ta Marvelova formula izpela?

Zgodba filma se začne z Yeleno (Florence Pugh), ki je naveličana svoje vloge morilke in uničevalke dokazov za skrivnostno organizacijo, čeprav so prav v tem začetnem delu gledalci priča nekaj boljšim akcijskim scenam, med drugim skoku s strehe Medreke 118, druge največje stavbe na svetu, ki se nahaja v Kuala Lumpurju. Tako se dogovori za "samo še en zadnji posel" in seveda je jasno, da bodo šle stvari po zlu. Njena naloga je ubiti drugo tajno agentko, ki naj bi izvedla vlom v tajni trezor, a kmalu ugotovi, da nista sami – vodja Cie je dala enako nalogo skupini ljudi s ciljem, da se pobijejo med seboj. Seveda združijo moči in tako se rodijo Thunderbolti.

Poglejte napovednik:

Podpredsednica proti superjunakom

Poleg treh antijunakov, ki jih poznamo iz prejšnjih filmov in serij, se skupini pridruži neznanec Bob, ki ga najdejo v trezorju in ki ne ve, kako se je tam znašel. Skupina se mora prebiti na prosto in poiskati zaveznike, da bi lahko z oblasti spravila direktorico Cie Valentino de Fontaine, ki hlepi po vsej večji moči. To z izjemnim zanosom odigra Julia Louis-Dreyfus, ki je zaslovela v kultnem sitkomu Seinfeld , nato pa se uveljavila v politični satiri Podpredsednica, tako da ima v vlogi brezobzirne in plehke političarke izjemno kilometrino.

Podoba junakov, ki sredi bitke strmijo v nebo, ne bi mogla bolj spominjati na podobe iz prvih Maščevalcev, tako da končno razkritje ne more biti nobeno presenečenje. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Zgodba se odvrti skozi serijo preobratov, ki jim sledijo kompetentno posneti akcijski vložki, medtem ko antijunaki izmenično dvomijo in verjamemo vase in v svojo zmožnost sodelovanja. De Fontaine je zabavna antagonistka, ki pomotoma skoraj uniči svet, Thunderbolti pa prikažejo inovativne taktike, ki ne temeljijo zgolj na pretepanju. Čeprav bi film o skupini junakov moral temeljiti na vseh, je edini kompetentno razviti lik Yelena, medtem ko ostali nimajo niti pravega razvojnega loka, le odzivajo se nanjo in občasno rečejo ali naredijo kaj zabavnega.

Florence Pugh na strehi Medreke 118 v Kuala Lumpurju, druge največje stavbe na svetu. S skokom dokaže, da Tom Cruise ni njen vzornik zgolj zaradi višine. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Se je tudi ta Marvelova formula izpela?

Humor je eden ključnih adutov Thunderboltov*, vendar ekipa tudi na tem področju ne zmore preseči svoje podobe junakov iz nadomestnega seznama, niti ko se iz nje norčuje. Nenazadnje bo film pritegnil predvsem tiste, ki so že videli v večini pogledov boljše filme o skupinah antijunakov, kot so trilogija Varuhi galaksije in oba Odreda odpisanih. A po poraznem novem Stotniku Ameriki je odločitev, da se osredotočijo na humor, nedvomno ena boljših, ki so jih v zadnjem času sprejeli pri Marvelu.

Marvelovi filmi obožujejo dvigala: junaki se v njih spopadajo ali pa stiskajo na poti v akcijo. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Thunderbolti* so tako še en film, v katerem se zgodi vse in nič in je tesno povezan s kopico prejšnjih zgodb, a to vseeno nima ključnega vpliva na razumevanje zgodbe in gledalčevega odnosa do junakov. Tako kot mnogi filmi pred njim predvsem nastavlja teren za naprej, a s to razliko, da bomo tokrat celo dobili neko razrešitev, ki je nismo po zaključkih Večnih, zadnjega Thora in Ant Mana. Prihodnje leto bodo vsi Thunderbolti tudi dejansko postali novi Maščevalci (kar mimogrede pomeni zvezdica v naslovu filma), saj se je snemanje že začelo.

Je 20 Maščevalcev preveč?

Ne bodo pa edini Maščevalci, saj je glede na napovedano zasedbo mogoče pričakovati, da jih bo ekipa štela prek 20. Pridružili se jim bodo nekateri iz stare ekipe (Thor, Ant-Man), nekateri novejši (Shang Chi, nova Stotnik Amerika in Črna panterka), klasična postava Mož X (ki so jih in jih bodo ponovno upodobili Patrick Stewart, Ian McKellan in Rebecca Romjin) in novi Fantastični 4, ki jih bomo spoznali poleti.

Preostanek ekipe: John Walker, Duh in Bob. Prva dva sta superjunaka, tretji pa je nekaj posebnega. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Film bo nedvomno (pre)dolg, a vseeno ni jasno, kako bosta režiserja Joe in Anthony Russo (Maščevalci 3 in 4) vanj umestila vse te like, še večje vprašanje pa je negativec Doktor Doom, ki ga bo upodobil nekdanji Iron Man Robert Downey Jr. Proračun filma je ocenjen na okoli pol milijarde dolarjev, pri čemer naj bi samo Downey odnesel sto milijonov. Mimogrede, to je več kot polovica proračuna Thunderboltov*, ki so vseeno eden dražjih filmov tega leta doslej.

Ali je film Thunderbolti* vreden ogleda?

Thunderbolti* so dokaj klasičen Marvelov film kasnejše dobe, kar pomeni, da ponudi gledalcem dobro mero spektakla in humorja ter poskusi z nekaterimi novimi pristopi, a vseeno ostane znotraj pričakovanj (in traja le malo več kot dve uri). Oboževalci stripovskih filmov bodo nad njim vsaj delno navdušeni, a malo verjetno je, da bo pritegnil večkratne oglede. Predvsem pa bodo še naprej upali, da kmalu dobijo na ogled kak film, ki bi vsaj malo izstopal. No, morda bodo to Fantastični 4, ker Thunderbolti* vsekakor niso.

Lik Valentine de Fontaine pokaže, kaj bi lahko dosegla Selina Meyer iz Podpredsednice, če bi bila za odtenek manj nesposobna in imela okrog sebe malenkost bolj organizirane asistente. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Thunderbolti* (Thunderbolts*)



Režija: Jake Schreier

Igrajo: Florence Pugh, Sebastian Stan, Julia Louis-Dreyfus, David Harbour, Hannah John-Kamen, Lewis Pullman, Wyatt Russell, Geraldine Viswanathan.

Žanr: ZF akcijski film.

Dolžina: 126 minut. Jake SchreierFlorence Pugh, Sebastian Stan, Julia Louis-Dreyfus, David Harbour, Hannah John-Kamen, Lewis Pullman, Wyatt Russell, Geraldine Viswanathan.ZF akcijski film.126 minut.

Preberite še: