Tale kitajski križanec je eden največjih, ob tem pa tudi digitalno in prostorsko prepričljivih avtomobilov, ki jih je danes mogoče – resda zaradi trenutne subvencije – dobiti pod 30 tisoč evri.

Kitajski Leapmotor je s 4,7 metra dolgim električnim športnim terencem na slovenske ceste pripeljal avtomobil z enim najboljših razmerij med kakovostjo, prostornostjo in ceno. C10 z odbitkom subvencije stane manj kot 28 tisočakov, ponuja pa solidne vozne lastnosti, zelo dober infozabavni vmesnik, dobro opremo in tudi varnostno je nad marsikaterim evropskim tekmecem. Posebnost C10 je tudi prilagodljiva notranjost, kjer je mogoče ustvariti pravi vtis dnevne sobe – ravno to pa je tisto, kar danes avtomobil na Kitajskem preprosto mora imeti.

Palec gor: dovolj prepoznavna oblika, udobje in materiali, prostornost in prilagajanje sedežev, hitro odziven vmesnik na zaslonu, vrednost glede na ceno, informacijska podpora prek aplikacije

dovolj prepoznavna oblika, udobje in materiali, prostornost in prilagajanje sedežev, hitro odziven vmesnik na zaslonu, vrednost glede na ceno, informacijska podpora prek aplikacije Palec dol: premehek občutek na volanu, za marsikoga skrajna mera digitalizacije

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Leapmotorjevo avtomobilsko znamko smo podrobneje predstavili že v testu mestnega malčka T03. To je znamka, ki je v večinski lasti Stellantisa, in prav ta naveza naj bi bila tudi eden izmed razlogov za hiter sprejem njihovih kitajskih avtomobilov tudi v Evropi. Leapmotorji so dejansko zanimivi avtomobili, ki so v drugi polovici lanskega leta tudi v Sloveniji hitro pridobivali kupce. Glede na ambiciozne načrte z novimi modeli lahko prav gotovo napovemo, da se bo Leapmotor lahko že letos utrdil med pomembnimi akterji avtomobilskega trga v Sloveniji.

Zgledno velik prtljažnik spredaj. Foto: Gregor Pavšič

C10 je njihov električni križanec oziroma kmalu tudi športni terenec, saj prihaja tudi z različico z dvojnim elektromotorjem, štirikolesnim pogonom in celo 800-voltno zasnovo (sistemska moč pogona 435 kW).

Naš testni avtomobil je imel pogon na zadnji kolesi. Hkrati smo preizkusili tako električnega kot hibridnega s tako imenovanim podaljševalnikom dosega. Brez dolgovezenja lahko hitro zatrdimo, da je smiselna odločitev le za električnega. Tisti hibrid je pogonsko šibek in neprepričljiv, poraba je kot pri vseh podobnih hibridih lahko visoka in vožnja zato dražja, kot je pomembno. Oba imata sicer enako izhodiščno ceno, le da za hibrid niso na voljo subvencije. Razlika v ceni je tako kar 7.200 evrov in ker je električni na cesti tudi veliko bolj prepričljiv, tu dileme ne bi smelo biti.

Osrednji zaslon je zelo odziven in hiter. Vsaj med kitajskimi avtomobili, ki jih trenutno poznamo v Sloveniji, sodi v sam vrh ponudbe. Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Moč hitrega polnjenja ni visoka, a je izjemno konstantna. Foto: Gregor Pavšič

C10 je dolg 4,73 metra, širok je 1,9 metra in ima 2,82 metra medosne razdalje. Oblikovan je všečno in na cesti dovolj izstopa od preostale ponudbe kitajskih avtomobilskih znamk. Masa praznega vozila je dobri dve toni (2.073 kg), železofosfatna baterija ima kapaciteto 70 kilovatnih ur (kWh) in uradni doseg po WLTP do 424 kilometrov. V praksi smo na testu dosegli povprečno porabo okroglih 20 kWh na sto kilometrov. Zunanje temperature so bile že poznojesenske, zato bo poleti padla pod to mejo. Realni doseg tako znaša med 300 in 350 kilometri. Poraba zunaj avtoceste se zlahka giblje okrog 15 kWh na sto prevoženih kilometrov.

Foto: Gregor Pavšič

Čeprav je njegov prvi adut kar cena, je daleč od nizkocenovneža. Pri C10 gre dejansko pohvaliti serijsko opremo, izbiro materialov in tudi kakovost izdelave. Počutje v notranjosti je zelo prijetno, kar je tudi zasluga svetlih materialov in serijske panoramske strehe. Med tiste slabše strani štejemo precej mehek občutek na volanu, kar pa pri povprečni vsakodnevni vožnji resda ni pretirano moteče.

C10 se odkupi s prostornostjo prtljažnika (spodobno velik je tudi dodatni sprednji) in predvsem prostornostjo na zadnji klopi.

Tako ravne "krivulje" pri hitrem polnjenju še nismo videli. Foto: Gregor Pavšič

Za Kitajce pomemben vtis dnevne sobe

Zanimiva možnost avtomobila je tudi možnost zlaganja sovozniškega sedeža v povsem ravno površino, in če sedimo na zadnjem desnem sedežu, potem v C10 ustvarimo vtis dnevne sobe. To je v skladu z zahtevami kitajskega trga, kjer kupci na avtomobile gledajo še precej širše kot v Evropi – avtomobil marsikomu predstavlja dodatni življenjski prostor, zato si kitajski proizvajalci avtomobila brez take možnosti prilagajanja sedežev skoraj ne morejo predstavljati.

Štirikolesno gnana različica na 800-voltni platformi je le malenkostno dražja

Avtomobil, kot je C10, s svojo velikostjo, uporabnostjo in ceno na evropski trg prinaša zanimivo alternativo. Po ceni se namreč uvršča med veliko manjše evropske električne avtomobile. Iz vidika C10 bo resna alternativa dejansko štirikolesno gnana različica, ki prinaša bistveno več moči in 800-voltno platformo – zahvaljujoč tej bi moralo biti učinkovitejše tudi hitro polnjenje. Razlika v ceni med obema različicama C10 je 3.500 evrov (oziroma 4.200 evrov, ker cenejši dobi višjo subvencijo), razlika v moči pa okrog 270 kilovatov.

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič