Svetovno prvenstvo v reliju sta po lanski sezoni zapustila dva od objektivno treh najhitrejših voznikov v zadnjih nekaj letih. Iz relija je v formule odšel dvakratni svetovni prvak Kalle Rovanpera (Toyota), kariero profesionalca pa je sklenil tudi Estonec Ott Tanak (Hyundai). Umik dveh vrhunskih voznikov ni bil dober znak za stanje v svetovnem prvenstvu, ki je po globalni odmevnosti in zanimanju proizvajalcev zadnja leta zdrsnilo krepko v senco formule ena.

Zato je včerajšnja večerna predstava 24-letnega Oliverja Solberga prišla kot nalašč. Norvežan, ki zaradi svoje mame sicer dirka pod švedsko zastavo, je na reliju Monte Carlo rahlo presenetljivo povedel z veliko prednostjo. Na zloglasni drugi hitrostni preizkušnji je v zelo težkih pogojih, cesto je večinoma prekrivala led in sneg, v 23 kilometrih vse ugnal za več kot pol minute.

Solberg se je kot svetovni prvak serije WRC2 letos vrnil med voznike elitnih tovarniških dirkalnikov. Med njegovimi nalogami pri Toyoti za zdaj sicer še ni bil napad na zmago najbolj nepredvidljivega in kompleksnega relija, a včerajšnja vožnja je Solberga še enkrat več izstrelila med nova velika imena svetovnega relija.

Rezultati relija Monte Carlo po treh HP:

Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Toyota GR YARIS Rally1) 43m10.3s Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR YARIS Rally1) +44.2s Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR YARIS Rally1) +1m08.6s Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) +1m25.9s Jon Armstrong/Shane Byrne (Ford Puma Rally1) +1m34.5s Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1) +1m44.8s Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR YARIS Rally1) +2m24.0s Hayden Paddon/John Kennard (Hyundai i20 N Rally1) +2m55.2s Eric Camilli/Thibault de la Haye (Škoda Fabia RS Rally2) +3m31.2s Léo Rossel/Guillaume Mercoiret (Citroën C3 Rally2) +3m46.5s

Lanska zmaga v Estoniji ni bila le preblisk

Podobno se je zgodilo že lani, ko mu je Toyotino moštvo ponudilo priložnost in so ga za en reli posadili v tovarniško specialko. Na hitrem reliju v Estoniji je premočno zmagal. Po včerajšnih treh hitrostnih preizkušnjah ima v Monte Carlu 44 prednosti. To je sicer šele začetek tega težkega relija in do cilja v Monaku je še dolga pot, toda Solberg in sovoznik Elliott Edmondson s svojo hitrostjo dokazujeta sposobnost boja za sam vrh.

“Začetek je bil resnično neverjeten. Razmere so bile nore: vsaka hitrostna preizkušnja je bila drugačna, vsak kilometer drugačen. Včasih je bilo treba tvegati, spet drugič sem poskušal nekoliko popustiti in voziti bolj premišljeno. Bilo je zahtevno, a hkrati zelo zabavno. V avtomobilu se počutim dobro in z ekipo vse odlično deluje. Biti v tem položaju je izjemno – tega nikoli nisem pričakoval in cilj nikoli ni bil, da bi sem prišel kot vodilni v reliju. Še veliko se moram naučiti in še naprej bom dajal vse od sebe,” je povedal Solberg.

Svetovni reli čaka menjavo generacij

Vrhunska predstava mladega dirkača je kot nalašč za serijo, ki čaka na menjavo generacij. Sebastien Ogier ta konec tedna poskuša na seznam svojih uspehov dodati še enajsto zmago v Monte Carlu in teoretično bi lahko letos prišel do rekordnega desetega naslova svetovnega prvaka. Ogier je največji zvezdnik svetovnega relija, ki pa pri 42 letih čaka svojega pravega naslednika. Za zdaj se ta vloga nasmiha prav Solbergu - ta je s svojo osebnostjo, popolno predanostjo reliju, pozitivnim odnosom in izjemnim talentom pravi naslednik očeta Pettra Solberga - svetovnega reli prvaka v letu 2003.

Spomladi bo dirkal tudi na Hrvaškem

Ali je Oliver zrel za zmago na reliju Monte Carlo in ali se bi lahko že letos vmešal v boj za naslov svetovnega prvaka, bodo pokazale naslednje hitrostne preizkušnje monaškega relija in nato še naslednje dirke za svetovno prvenstvo. Pri Toyoti bo glavni tekmec včeraj prav tako odličen Elfyn Evans. Ogier tako kot lani ne načrtuje udeležbe na vseh relijih. Hyundai pravega odgovora na ta imena po odhodu Tanaka še nima. Vsi našteti bodo že aprila dirkali tudi na Hrvaškem.

Svetovni reli prihodnje leto čakajo velike spremembe, Solberg pa bi lahko šport popeljal v novo obdobje

A še prej nas danes in jutri čaka zaključek vselej zanimivega relija v Monte Carlu. Do cilja je še 14 hitrostnih preizkušenj, reli pa se bo jutri zaključil na cesti prek kultnega prelaza Col de Turini. Svetovno prvenstvo v reliju je letos resda vstopilo v prehodno in na papirju manj zanimivo leto - prihodnje leto se namreč obeta z novimi tehničnimi pravili in novim promotorjem svež začetek za najbolj kompleksno avtošportno panogo - včerajšnja Solbergova genialna predstava pa je že zdaj poskrbela za enega vrhuncev letošnje sezone.

