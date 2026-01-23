Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B.

Petek,
23. 1. 2026,
16.59

35 minut

Slovenska Bistrica Slovenske Konjice štajerska avtocesta

Petek, 23. 1. 2026, 16.59

Na štajerski avtocesti zagorelo vozilo

Sa. B.

Slovenska Bistrica jug, štajerska avtocesta | Foto promet.si

Foto: promet.si

Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila na štajerski avtocesti je zaprt vozni pas med počivališčem Tepanje in priljučkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru. Nastal je zastoj, poroča prometno-informacijski center.

Avtocesta je bila na tem odseku nekaj časa popolnoma zaprta.

Posledice prometne nesreče, ki se je zgodila na ljubljanski južni obvoznici na uvozu Jug proti Malencam, so odstranili, še vedno pa ostaja zastoj do Viča.

Stanje na cestah:

Prometne informacije:

