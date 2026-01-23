Na štajerski avtocesti zagorelo vozilo

Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila na štajerski avtocesti je zaprt vozni pas med počivališčem Tepanje in priljučkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru. Nastal je zastoj, poroča prometno-informacijski center.

Avtocesta je bila na tem odseku nekaj časa popolnoma zaprta.

Posledice prometne nesreče, ki se je zgodila na ljubljanski južni obvoznici na uvozu Jug proti Malencam, so odstranili, še vedno pa ostaja zastoj do Viča.

