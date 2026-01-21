Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Sreda,
21. 1. 2026,
6.55

Osveženo pred

46 minut

Thermometer Blue 0,01

Varnostni avtomobil v F1

Slovo za Aston Martin? Varnostni avto na dirkah F1 le še Mercedesov.

Aston Martin vantage varnostni avtomobil F1 | Foto Aston Martin

Foto: Aston Martin

Na dirkah formule ena bo vloga varnostnega avtomobila očitno ostala Mercedesu, poslovil pa se bo Aston Martin.

V letošnji sezoni svetovnega prvenstva formule ena bo edini dobavitelj varnostnega avtomobila očitno ostal Mercedes-Benz. Po poročanju britanskih medijev (The Race) se Aston Martin poslavlja - njihove varnostne avtomobile smo videli od leta 2021 naprej, mercedesi pa to vlogo opravljajo že vse od leta 1996.

Aston Martin je prvi varnostni avtomobil izdelal na osnovi modela vantage, ki pa je bil že takoj težji in šibkejši kot Mercedesov AMG GT v različici black series. Max Verstappen je aston martina zaradi počasne vožnje na Veliki nagradi Avstralije leta 2022 označil za “zeleno želvo”.

Pred dirkalniki F1 bo vozil izključno mercedes AMG GT black series

Avtomobil je imel 200 “konjev” manj in je bil 45 kilogramov težji od mercedesa. Pri Aston Martinu so po kritikah izboljšali zmogljivosti. Lanska zadnja različica je imela že okrog 670 “konjev” (štirilitrski twin-turbo motor V8).

Varnostni avtomobil v letošnji sezoni F1 tako očitno ostaja izključno mercedes-benz AMG GT black series, za uradni avtomobil zdravstvenega osebja pa imajo na razpolago še zmogljivejši AMG GT 63S.

Mercedes je lani v Austinu (ZDA) obeležil jubilej petstote dirke F1 z njihovim varnostnim avtomobilom.

