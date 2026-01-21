Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

Sreda,
21. 1. 2026,
6.22

1 ura, 19 minut

Hyundai i10

Konec po 18 letih: Hyundai je v Turčiji končal proizvodnjo malega i10

Gregor Pavšič

Hynudai i10 | Foto Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Hyundai je po 18 letih končal proizvodnjo mestnega malčka i10 za evropski avtomobilski trg.

Hyundai je v tovarni v Turčiji končal s proizvodnjo modela i10, ki je bil eden najuspešnejših malih mestnih avtomobilov na trgu in tudi najcenejši avtomobil te korejske znamke. Najmanjši avtomobili so zaradi zahtev na področju varnosti in izpustov najbolj na udaru podražitev in zato težko ohranjajo svoje mesto na evropskem trgu.

Model i10 za zdaj pri Hyundaiju še nima neposrednega naslednika, a ga bo predvidoma dobil v prihodnje. Pri alternativnih električnih pogonih je zdaj vstopni model mali inster.

Hyundai je i10 v Evropi uvedel leta 2008. Od takrat so jih globalno prodali več kot 3,3 milijona.

Slovenski auto leta sedenje zadat
Z višino košarkarja na zadnje sedeže? Presenečeni boste, kje je sedel najbolje.

Koncept ioniqa 3 na avtomobilski razstavi v Bruslju. | Foto: Hyundai

Turki bodo namesto i10 izdelovali novega ioniqa 3

S koncem proizvodnje se je v turški tovarni sprostila proizvodna kapaciteta za izdelavo novega modela ioniq 3. Tega bodo uradno razkrili aprila, že letos pa prihaja tudi na evropske ceste. Ioniqa 3 je napovedal koncept, ki je bil dolg 4,2 metra in je imel 2,7 metra medosne razdalje. S tem je bil precej daljši kot i10 (dolžina 3,6 metra, medosje 2,4 metra).

Čeprav je Hyundai proizvodnjo v Turčiji končal, so bencinsko gnani i10 v večini držav še na zalogi pri uvoznikih oziroma posameznih trgovcih. To je tudi eden najcenejših avtomobilov nasploh, saj stane i10 v Sloveniji le okrog 15 tisoč evrov.

hyundai Ioniq 3 Hyundai i10 Hyundai
