Hyundai je v tovarni v Turčiji končal s proizvodnjo modela i10, ki je bil eden najuspešnejših malih mestnih avtomobilov na trgu in tudi najcenejši avtomobil te korejske znamke. Najmanjši avtomobili so zaradi zahtev na področju varnosti in izpustov najbolj na udaru podražitev in zato težko ohranjajo svoje mesto na evropskem trgu.

Model i10 za zdaj pri Hyundaiju še nima neposrednega naslednika, a ga bo predvidoma dobil v prihodnje. Pri alternativnih električnih pogonih je zdaj vstopni model mali inster.

Hyundai je i10 v Evropi uvedel leta 2008. Od takrat so jih globalno prodali več kot 3,3 milijona.

Koncept ioniqa 3 na avtomobilski razstavi v Bruslju. Foto: Hyundai

S koncem proizvodnje se je v turški tovarni sprostila proizvodna kapaciteta za izdelavo novega modela ioniq 3. Tega bodo uradno razkrili aprila, že letos pa prihaja tudi na evropske ceste. Ioniqa 3 je napovedal koncept, ki je bil dolg 4,2 metra in je imel 2,7 metra medosne razdalje. S tem je bil precej daljši kot i10 (dolžina 3,6 metra, medosje 2,4 metra).

Čeprav je Hyundai proizvodnjo v Turčiji končal, so bencinsko gnani i10 v večini držav še na zalogi pri uvoznikih oziroma posameznih trgovcih. To je tudi eden najcenejših avtomobilov nasploh, saj stane i10 v Sloveniji le okrog 15 tisoč evrov.