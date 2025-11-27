Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Četrtek,
27. 11. 2025,
22.05

Adelija Petrosjan Viktorija Safonova umetnostno drsanje olimpijske igre 2026 Petr Gumenik

Četrtek, 27. 11. 2025, 22.05

38 minut

Dvema Rusoma in Belorusinji zelena olimpijska luč

STA

Petr Gumenik bo lahko nastopil na olimpijskih igrah. Foto Guliverimage

Petr Gumenik bo lahko nastopil na olimpijskih igrah.

Foto: Guliverimage

Dva ruska umetnostna drsalca in ena beloruska umetnostna drsalka so dobili zeleno luč za nastop na zimskih olimpijskih igrah 2026 Milano-Cortina pod nevtralno zastavo, je danes potrdil Mednarodni olimpijski komite (Mok), poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Rusi Petr Gumenik in Adelija Petrosjan ter Belorusinja Viktorija Safonova so si vstopnico za igre že rezervirali na kvalifikacijah Mednarodne drsalne zveze (Isu) v Pekingu septembra lani, preden so njihove primere pred odobritvijo podrobni pregledali še pri Moku. Pri Moku so sestavili seznam v skladu z odločitvami komisije za pregled upravičenosti posameznih nevtralnih športnikov.

Petnajst Rusov in 17 Belorusov je tekmovalo na lanskih poletnih olimpijskih igrah v Parizu in pod nevtralnimi simboli osvojilo pet medalj.

Vendar pa so zimske športne zveze bistveno manj naklonjene temu, da bi športnikom iz obeh držav dovolili tekmovati februarja na igrah v Italiji.

Mednarodna smučarska zveza, katere discipline predstavljajo več kot polovico olimpijskih uvrstitev na stopničke, in biatlonska zveza ohranjata strogo prepoved, prav tako kot je to počela tudi mednarodna sankaška zveza.

Mednarodno športno arbitražno sodišče je sicer konec oktobra odprlo pot za ponovno vključitev ruskih sankačev. Njihovo izključitev so označili za nesorazmerno, kar je spodbudilo rusko pritožbo zoper mednarodno smučarsko federacijo, o kateri naj bi odločili decembra.

Na olimpijskih igrah v Pekingu leta 2022, ki so se končale tik pred rusko invazijo na Ukrajino, je delegacija ruskega olimpijskega komiteja, ki je bila zaradi obsežnega dopinškega škandala že tako prisiljena tekmovati pod nevtralnimi simboli, osvojila 32 medalj, Belorusi pa dve.

Adelija Petrosjan Viktorija Safonova umetnostno drsanje olimpijske igre 2026 Petr Gumenik
