Avtor:
STA

Sobota,
6. 12. 2025,
18.48

Osveženo pred

1 ura, 9 minut

Ilia Malinin umetnostno drsanje

Sobota, 6. 12. 2025, 18.48

1 ura, 9 minut

Kot prvi športnik v zgodovini je izvedel tudi tehnično zelo zahtevni štirikratni axel

Malinin z novim svetovnim rekordom potrdil vlogo favorita za olimpijsko zlato

Ilia Malinin, Ilja Malinin | Ilia Malinin je kot prvi športnik v zgodovini pa je na tekmi izvedel tudi tehnično zelo zahtevni štirikratni axel. | Foto Reuters

Ilia Malinin je kot prvi športnik v zgodovini pa je na tekmi izvedel tudi tehnično zelo zahtevni štirikratni axel.

Foto: Reuters

Ameriški superzvezdnik umetnostnega drsanja Ilia Malinin je na finalu velike nagrade v japonski Nagoyi potrdil vlogo favorita tudi za olimpijsko tekmo februarja v Milanu. Sodniki so Malininu danes za prosti program namenili oceno 238,24 točke, s čimer je za 9,27 točke izboljšal lasten svetovni rekord.

Aktualni svetovni prvak je v Nagoyi pokazal kar sedem četvernih skokov, kot prvi športnik v zgodovini pa je na tekmi izvedel tudi tehnično zelo zahtevni štirikratni axel. S svojo prosto sestavo je potrdil vzdevek boga četvernih skokov.

"Nastop je bil tudi zame velika čast," je že po kratkem programu, ki ga je izvedel brez napake, dejal Američan. Skupaj je za oba nastopa zbral oceno 332,29 točke in le malo zgrešil rekord rojaka Nathana Chena iz leta 2019 - 335,30 točke.

"Odslej bom delal le še na detajlih svojega nastopa in skušal vključiti dodatno zanesljivost v izvedbo skokov." | Foto: Reuters "Odslej bom delal le še na detajlih svojega nastopa in skušal vključiti dodatno zanesljivost v izvedbo skokov." Foto: Reuters

"Odslej bom delal le še na detajlih svojega nastopa in skušal vključiti dodatno zanesljivost v izvedbo skokov," se je proti olimpijskim igram že ozrl 21-letni športnik. A igre so le vrh letošnje sezone, saj Malinin razkriva, da ima za prihodnja leta že nove načrte: "Dodal bom še veliko več."

Ilia Malinin umetnostno drsanje
Ne spreglejte
