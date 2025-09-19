Svet umetnostnega drsanja je šokiran po smrti dveh mladih športnic. Obe sta izgubili življenje v prometnih nesrečah v razmaku nekaj dni. Italijanki Julia Marie Gaiser in Matilda Ferrari sta umrli, ko ju je zbil tovornjak. Gaiser je bila stara 23 let, Ferrari pa 15, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Gaiser, rojena na Južnem Tirolskem v Italiji, je umrla 11. septembra med kolesarjenjem domov s treninga v Salzburgu v Avstriji.

"Julia je bila več kot le tekmovalka, bila je sijoča luč v skupnosti umetnostnega drsanja, ki jo bomo ohranili v spominu po njeni toplini, prijaznosti in navdihu, ki ga je dajala mlajšim drsalkam. Njen smeh in predanost sta se dotaknila vseh, ki so jo imeli privilegij poznati," so ob nesreči sporočili iz Mednarodne drsalne zveze (Isu).

Izguba Gaiser pušča praznino, ki je ni mogoče zapolniti, so še sporočili iz svetovne zveze. "Vendar se bomo njenega duha in ljubezni do športa vedno spominjali."

The International Skating Union (ISU) mourns the death of Julia Marie Gaiser, a cherished member of the Italian and Austrian figure skating communities, whose life was tragically cut short in a cycling accident on September 11, 2025, while she was on her way home from practice in…

Ferrari je umrla štiri dni po nesreči Gaiser. Tudi njo je zbil tovornjak. Po poročanju medijev je bila na poti v šolo, ko se je zgodila nesreča. "Pokazala je veliko predanost in strast do umetnostnega drsanja," so zapisali v izjavi pri mednarodni zvezi. "Sanjala je, da bo nekega dne tekmovala na zimskih olimpijskih igrah."

Kot je poročal avstrijski Kleine Zeitung, je bila Ferrari s prijateljicama, ko je želela prečkati cesto na prehodu za pešce. Po besedah očividcev je na prehodu za pešce gorela rdeča luč.

The International Skating Union (ISU) is deeply saddened to learn of the death of Matilda Ferrari, a talented and passionate young skater who tragically died in an accident at only 15 years old on Monday, September 15 in Trentino, Val Rendena, Italy.

Training at the club in…



Training at the club in… pic.twitter.com/xNo9aONXcd — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) September 18, 2025

Konec tedna bodo v Pekingu na sporedu olimpijske kvalifikacije v umetnostnem drsanju. Vozovnico za Milano si je že priborilo 24 tekmovalk, na voljo pa je še pet prostih mest. Za eno od olimpijskih vozovnic se bo potegovala tudi 19-letna slovenska tekmovalka, Blejka Julija Lovrenčič.