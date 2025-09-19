Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
STA

Petek,
19. 9. 2025,
10.13

smrt umetnostno drsanje Matilda Ferrari Julia Marie Gaiser

Petek, 19. 9. 2025, 10.13

8 minut

Drsalna zveza žaluje za tragično preminulima športnicama

Nekaj dni po tragični smrti Julie Marie je v prometni nesreči umrla še Matilde

STA

Foto: Thinkstock

Foto: Thinkstock

Svet umetnostnega drsanja je šokiran po smrti dveh mladih športnic. Obe sta izgubili življenje v prometnih nesrečah v razmaku nekaj dni. Italijanki Julia Marie Gaiser in Matilda Ferrari sta umrli, ko ju je zbil tovornjak. Gaiser je bila stara 23 let, Ferrari pa 15, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Sportal V tragični nesreči umrla italijanska športnica

Gaiser, rojena na Južnem Tirolskem v Italiji, je umrla 11. septembra med kolesarjenjem domov s treninga v Salzburgu v Avstriji.

"Julia je bila več kot le tekmovalka, bila je sijoča luč v skupnosti umetnostnega drsanja, ki jo bomo ohranili v spominu po njeni toplini, prijaznosti in navdihu, ki ga je dajala mlajšim drsalkam. Njen smeh in predanost sta se dotaknila vseh, ki so jo imeli privilegij poznati," so ob nesreči sporočili iz Mednarodne drsalne zveze (Isu).

Izguba Gaiser pušča praznino, ki je ni mogoče zapolniti, so še sporočili iz svetovne zveze. "Vendar se bomo njenega duha in ljubezni do športa vedno spominjali."

Ferrari je umrla štiri dni po nesreči Gaiser. Tudi njo je zbil tovornjak. Po poročanju medijev je bila na poti v šolo, ko se je zgodila nesreča. "Pokazala je veliko predanost in strast do umetnostnega drsanja," so zapisali v izjavi pri mednarodni zvezi. "Sanjala je, da bo nekega dne tekmovala na zimskih olimpijskih igrah."

Kot je poročal avstrijski Kleine Zeitung, je bila Ferrari s prijateljicama, ko je želela prečkati cesto na prehodu za pešce. Po besedah očividcev je na prehodu za pešce gorela rdeča luč.

Konec tedna bodo v Pekingu na sporedu olimpijske kvalifikacije v umetnostnem drsanju. Vozovnico za Milano si je že priborilo 24 tekmovalk, na voljo pa je še pet prostih mest. Za eno od olimpijskih vozovnic se bo potegovala tudi 19-letna slovenska tekmovalka, Blejka Julija Lovrenčič.

