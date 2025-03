Pri Fordu postopama ugašajo dolgoletne tradicionalne modele. Poslovili so se galaxy, nato S-max in tudi mondeo, nato še fiesta. Naslednji bo focus, kar sicer vemo že dolgo. Pri Fordu so za Motor1 potrdili, da se proizvodnja v tovarni v Nemčiji zaključuje letos novembra. Izdelovali so ga v Saarlouisu, kjer je bil focus zanje edini avtomobil. Z njegovim umikom še vedno ni znana prihodnost tovarne, za katero že mesece iščejo kupca.

Focusi kmalu le še iz zaloge

V tovarni bodo z umikom focusa dali prostor za proizvodnjo električnega explorerja. Predsednik Forda Jim Farley je v preteklosti povedal, da zanimanje za focusa sicer obstaja, a so donosi z njim majhni in ne upravičujejo vlaganj v nadaljnji razvoj.

Za zdaj so naročila za focusa sicer še odprta, a konec prodaje se bliža in od takrat bodo na voljo le še vozila iz zaloge. Zelo solidno opremljen focus trenutno v Sloveniji stane nekaj pod mejo 30 tisoč evrov, z upoštevanimi akcijami pa okrog 25 tisočakov.

Pri Fordu so lansko leto, ko niso več imeli fieste, v Evropi prodali 17 odstotkov manj avtomobilov (426 tisoč) kot predlani. Letos je tržni delež Forda v Evropi padel na tri odstotke.

Tekmeci svoje "focuse" ohranjajo

Za Ford so vstopni modeli zdaj tourneo connect, puma (prihaja tudi z električno različico) in kuga. Zanimivo je, da konkurenca s klasičnimi modeli na ravni focusa še ostaja na trgu. Volkswagen dobro prodaja golfa, Škoda enako octavio, tudi pri Toyoti ohranjajo corollo. Peugeot je prav tako ohranil model 308, Opel sorodno astro, od klasičnega megana pa so se poslovili pri Renaultu.

Ford je začel prvo generacijo focusa prodajati leta 1998, trenutno pa je focus že v svoji četrti generaciji.