Veliki finale ALEJINIH koncertov nad mestom kot uvod v pisano jesen

Letošnja, peta sezona after-work koncertov na ALEJI SKY, bo imela poseben zaključek. V ponedeljek, 6. oktobra, bo namreč nastopil Dare Kaurič , aktualni zmagovalec festivala Melodije morja in sonca. Na odru se mu bo pridružila skupina Tambura Team, ki s samosvojim zvokom ob Daretovih avtorskih pesmih zaigra tudi številne uspešnice njegovih glasbenih projektov.

Že dan pozneje oziroma v torek, 7. oktobra, pa bo oder ALEJE SKY zavzela priljubljena pevka Maja Keuc, ki je slovenske barve uspešno predstavljala na Evroviziji 2011. S svojim koncertom bo zaključila tako svojo turnejo Sončnice kot tudi peto sezono torkovih after-work koncertov na ALEJI SKY. Oba koncerta bosta ob 19. uri, brezplačne vstopnice lahko prevzamete na infotočki ALEJE.

Jesen prinaša nove modne trende, ki vas že vabijo v trgovine ALEJE. Ob tem pa ne pozabite – z darilnim bonom DESETAK lahko razveselite tudi svoje bližnje, saj ga lahko vnovčijo v bogati ponudbi trgovin in lokalov naše najmodernejše nakupovalne destinacije.

Hladnejše temperature ne smejo biti izgovor za pomanjkanje rekreacije na prostem v dobri družbi. Aktivna streha ALEJE s tremi padel igrišči je idealna priložnost, da se s prijatelji razmigate na svežem zraku in s prelepim razgledom na Ljubljano. Skupaj se prepričajte, zakaj je padel eden najhitreje rastočih športov na svetu, ki je med drugim zasvojil tudi Luko Dončića, pa tudi številne rekreativce. Dinamična kombinacija tenisa in skvoša je primerna tako za začetnike kot za izkušene igralce. Po partiji padla si lahko s prijatelji v enem od številnih gostinskih lokalov privoščite okusno kosilo oziroma malico.

Petjin kolesarski izlet. Dve nedelji v mesecu bosta tako rezervirani za najboljše otroške predstave, da lahko najmlajši obiskovalci preživijo prijetno nedeljsko dopoldne v dobri družbi. Vstopnice so na voljo na blagajni Planeta Lollipop v času obratovanja otroškega parka. V Planetu Lollipop pa jesen pozdravljajo z novo sezono priljubljenih nedeljskih otroških gledaliških predstav. Prva na sporedu bo že to nedeljo ob 11. uri, in sicer razgibana, poučna in humorna predstava. Dve nedelji v mesecu bosta tako rezervirani za najboljše otroške predstave, da lahko najmlajši obiskovalci preživijo prijetno nedeljsko dopoldne v dobri družbi. Vstopnice so na voljo na blagajni Planeta Lollipop v času obratovanja otroškega parka.

Nakupovalno destinacijo ALEJA upravlja družba SES Spar European Shopping Centers. Podjetje trenutno upravlja 32 nakupovalnih lokacij v srednji, južni in vzhodni Evropi s skupno najemno površino (GLA) več kot 866 tisoč kvadratnih metrov. Družba SES je vodilna na trgu velikih nakupovalnih destinacij v Avstriji in Sloveniji. Najemniki v nakupovalnih središčih SES so leta 2024 z več kot 117 milijoni obiskovalcev na leto ustvarili 3,54 milijarde evrov prihodkov iz prodaje. Družba SES svoje znanje in izkušnje na področju razvoja projektov, vodenja gradnje, oddajanja trgovskih prostorov ter upravljanja središč in objektov zelo uspešno ponuja tudi kot storitev zunanjim lastnikom nakupovalnih destinacij. Središča SES so prejela že več nacionalnih in mednarodnih nagrad za arhitekturo in oblikovanje, trajnostnost, prometno zasnovo in inovativno trženje. Leta 2023 je nakupovalno središče ALEJA Ljubljana prejelo ugledno nagrado ECSP Design and Development Award v kategoriji Novogradnje nakupovalnih središč s površino od 15 tisoč do 45 tisoč kvadratnih metrov. SES je del Skupine SPAR Avstrija.

