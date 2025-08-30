Mura Nona po porazu s Katovicami brez lige prvakinj

Nogometašice Mure None so končale letošnje kvalifikacije za ligo prvakinj. V finalu turnirja 2. kroga kvalifikacij v domači Murski Soboti so slovenske prvakinje izgubile s poljskimi GKS Katowicami z 0:2 (0:1).

Za gostje je že v 14. minuti zadela Klaudia Maciazka, vse sanje o napredovanju pa je v drugem delu v 50. minuti pokopala Victoria Kalaberova.

Gostje so bile s 57 odstotki več pri žogi, dobile pa so tudi razmerje strelov na gol (18:14) in strelov v okvir vrat (8:2).

V polfinalu je Mura Nona premagala slovaško ekipo Spartak Myjava s 3:2 (1:1). Za izbranke trenerja Vladimirja Kokola so v polfinalu zadele Zala Vindišar (19.), Poljakinja Joanna Olszewska (50.) in Ana Milović (59.).

Tretje mesto na turnirju je osvojil kazahstanski Šimkent, ki je po preobratu z 2:1 (0:0) ugnal slovaško zasedbo.

Za Slovakinje je v 47. minuti zadela Andrea Bogorova. Sedem minut kasneje je izenačila Bigibul Nuruševa, globoko v sodnikovem dodatku pa je tekmo po podaji Nuruševe odločila Američanka Halle Catherine Rogers.

Žreb nadaljevanja kvalifikacij bo na sporedu v nedeljo.

