Avtor:
STA

Sobota,
30. 8. 2025,
20.00

Osveženo pred

47 minut

ŽNK Mura Nona kvalifikacije liga prvakinj Mura Nona

Turnir 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakinj

Mura Nona po porazu s Katovicami brez lige prvakinj

Yana Malakhova, Gala Ravnik in Tija Šoštarič, Mura Nona | Mura Nona je ostala brez lige prvakinj, | Foto Jure Banfi

Mura Nona je ostala brez lige prvakinj,

Foto: Jure Banfi

Nogometašice Mure None so končale letošnje kvalifikacije za ligo prvakinj. V finalu turnirja 2. kroga kvalifikacij v domači Murski Soboti so slovenske prvakinje izgubile s poljskimi GKS Katowicami z 0:2 (0:1).

Za gostje je že v 14. minuti zadela Klaudia Maciazka, vse sanje o napredovanju pa je v drugem delu v 50. minuti pokopala Victoria Kalaberova.

Gostje so bile s 57 odstotki več pri žogi, dobile pa so tudi razmerje strelov na gol (18:14) in strelov v okvir vrat (8:2).

V polfinalu je Mura Nona premagala slovaško ekipo Spartak Myjava s 3:2 (1:1). Za izbranke trenerja Vladimirja Kokola so v polfinalu zadele Zala Vindišar (19.), Poljakinja Joanna Olszewska (50.) in Ana Milović (59.).

Tretje mesto na turnirju je osvojil kazahstanski Šimkent, ki je po preobratu z 2:1 (0:0) ugnal slovaško zasedbo.

Za Slovakinje je v 47. minuti zadela Andrea Bogorova. Sedem minut kasneje je izenačila Bigibul Nuruševa, globoko v sodnikovem dodatku pa je tekmo po podaji Nuruševe odločila Američanka Halle Catherine Rogers.

Žreb nadaljevanja kvalifikacij bo na sporedu v nedeljo.

