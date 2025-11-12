Mura Nona z minimalnim porazom z Danske

Igralke Mure None so na prvi tekmi osmine finala novoustanovljenega evropskega pokala v Farumu izgubile proti danskemu Nordsjaellandu z 0:1 (0:1). Povratna tekma bo prihodnjo sredo ob 18. uri v Murski Soboti.

Slovenske prvakinje so si na Danskem želele do rezultata, ki jih bo ohranil v igri tudi za povratno tekmo v domači Fazaneriji. Čeprav so domačinke prevladovale po številu strelov, pa so izbranke Vlada Kokola tekmicam dovolile le en zadetek, tako da bo končna odločitev za preboj v četrtfinale padla čez en teden.

Četrtfinale bo sicer februarja prihodnje leto, marca in v začetku aprila bo polfinale, konec aprila in v začetku maja pa še finale. Vsi deli tekmovanja so na izločanje s tekmo doma in v gosteh. Zmagovalke tekmovanja si bodo zagotovile nastop v predzadnjem, 3. krogu kvalifikacij lige prvakinj v naslednji sezoni.

Domača zasedba, ki je v prvem polčasu več poskušala in imela več strelov, je povedla v 29. minuti, ko je zadela Alberte Mott. Gostje so pogrešale dve pomembni igralki, že dlje časa je poškodovana Špela Kolbl, odsotna pa je bila tudi Jana Malahova. Napadalno breme je tako v največji meri nosila Ana Milović, ki je nekajkrat poskusila v prvem delu, a brez uspeha.

Tudi v drugem polčasu so imele gostje nekaj poskusov, ki pa so bili neuspešni, toda po drugi strani tudi ekipi iz Faruma ni več uspelo premagati Sare Nemet v vratih Mure None, ki je sicer v šestnajstini finala izločila beloruski Dinamo.