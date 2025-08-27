Murašice prek Slovakinj v finale domačega kvalifikacijskega turnirja

Mura Nona je v polfinalu 2. kroga kvalifikacijskega turnirja nogometne lige prvakinj v Murski Soboti premagala slovaško ekipo Spartak Myjava s 3:2 (1:1). Slovenske prvakinje v finalu čakajo tekmice iz poljskih Katovic, ki so bile na današnjem prvem polfinalnem dvoboju v Radencih boljše od kazahstanskega Šimkenta z 2:0 (2:0).

Za izbranke trenerja Vladimirja Kokola so v polfinalu zadele Zala Vindišar (19.), Poljakinja Joanna Olszewska (50.) in Ana Milović (59.), za Spartak pa Katarina Vredikova (13.) in Zuzana Narožna (87./11 m).

Finalna tekma se bo 30. avgusta na stadionu Fazanerija v Murski Soboti pričela ob 18. uri.

Foto: Jure Banfi

Zmagovalke vseh turnirjev 2. kvalifikacijskega kroga se bodo uvrstile v naslednji krog, žreb bo 31. avgusta.