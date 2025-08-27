Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
27. 8. 2025,
20.18

Osveženo pred

10 minut

nogomet liga prvakinj kvalifikacije ŽNK Mura Nona

Sreda, 27. 8. 2025, 20.18

10 minut

2. kroga kvalifikacijskega turnirja nogometne lige prvakinj

Murašice prek Slovakinj v finale domačega kvalifikacijskega turnirja

Avtor:
STA

ŽNK Mura Nona-Spartak Myjava | Murašice so v polfinalu 2. kroga kvalifikacijskega turnirja nogometne lige prvakinj v Murski Soboti premagala slovaško ekipo Spartak Myjava s 3:2 (1:1). | Foto Jure Banfi

Murašice so v polfinalu 2. kroga kvalifikacijskega turnirja nogometne lige prvakinj v Murski Soboti premagala slovaško ekipo Spartak Myjava s 3:2 (1:1).

Foto: Jure Banfi

Mura Nona je v polfinalu 2. kroga kvalifikacijskega turnirja nogometne lige prvakinj v Murski Soboti premagala slovaško ekipo Spartak Myjava s 3:2 (1:1). Slovenske prvakinje v finalu čakajo tekmice iz poljskih Katovic, ki so bile na današnjem prvem polfinalnem dvoboju v Radencih boljše od kazahstanskega Šimkenta z 2:0 (2:0).

Za izbranke trenerja Vladimirja Kokola so v polfinalu zadele Zala Vindišar (19.), Poljakinja Joanna Olszewska (50.) in Ana Milović (59.), za Spartak pa Katarina Vredikova (13.) in Zuzana Narožna (87./11 m).

Finalna tekma se bo 30. avgusta na stadionu Fazanerija v Murski Soboti pričela ob 18. uri.

ŽNK Mura Nona-Spartak Myjava | Foto: Jure Banfi Foto: Jure Banfi

Zmagovalke vseh turnirjev 2. kvalifikacijskega kroga se bodo uvrstile v naslednji krog, žreb bo 31. avgusta.

nogomet liga prvakinj kvalifikacije ŽNK Mura Nona
