V Veroni pripravljeni na zaključni olimpijski spektakel

Po dobrih dveh tednih tekmovanj so 25. zimske olimpijske igre v Milanu in Cortini d'Ampezzo prišle h koncu. Ob 20.30 sledi le še slavnostno zaprtje iger, zimski športni spektakel bodo organizatorji simbolično zaključili z ugasnitvijo olimpijskega ognja v areni v Veroni. Slovensko zastavo bo nosila alpska smučarka Lila Lapanja.

Na zimskih olimpijskih igrah v Italiji so v dobrih dveh tednih podelili vseh 116 kompletov odličij, pred organizatorji je le še slavnostno zaprtje tekmovanja petih krogov, ki bo potekalo v areni v Veroni.

Kot so napovedali, bo šlo za preplet športa, umetnosti in italijanske kulture ob raznoliki glasbeni spremljavi. Slavje se bo razširilo tudi izven Arene, med drugim na trg Bra, na enem od prizorišč tekmovanj v Teseru v dolini Fiemme pa bo nebo osvetlilo 300 dronov. Nastopili bodo številni zvezdniki, med njimi italijanski pevec Achille Lauro.

Prihodnje olimpijske igre bo leta 2030 gostila Francija, olimpijsko zastavo pa naj bi v imenu organizatorjev prevzel francoski premier Sebastien Lecornu.

Lila Lapanja bo nosila slovensko zastavo. Foto: Bor Slana/STA

Ob odprtju sta bila zastavonoši smučarska skakalca Domen in Nika Prevc, ob zaprtju bo slovensko zastavo nosila v Kaliforniji rojena slovenska alpska smučarka Lila Lapanja, ki od leta 2024 tekmuje za domovino očeta Vojka.

Najuspešnejša država končanih olimpijskih iger je Norveška, ki je osvojila kar 18 zlatih odličij, kar je nov rekord. Za tretjino teh je poskrbel smučarski tekač Johannes Klaebo. Skandinavci so sicer osvojili največ, 41 odličij.

S kolajnami se lahko pohvali 29 držav. Slovenska odprava se je vrnila s štirimi odličji. Domen Prevc je postal olimpijski prvak na veliki skakalnici, skupaj s sestro Niko, Niko Vodan in Anžetom Laniškom se je zlata veselil tudi na tekmi mešanih ekip. Nika Prevc je osvojila celoten komplet odličij. Ob omenjenem zlatu še srebro in bron na posamičnih tekmah.

Slovenci so na 17. mestu med dobitniki kolajn, pri številu kolajn na prebivalca pa so četrti.

Foto: Guliverimage

Pred začetkom zaključne slovesnosti so v Veroni potekale demonstracije, protestniki so nosili transparente z jasnim sporočilom "Olimpijske igre – ne, hvala".