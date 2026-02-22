Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Nedelja,
22. 2. 2026,
19.52

Osveženo pred

6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Verona Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre

Nedelja, 22. 2. 2026, 19.52

6 minut

Zaključna slovesnost

V Veroni pripravljeni na zaključni olimpijski spektakel

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
arena Verona | Verona gosti zaključno slovesnost zimskih olimpijskih iger. | Foto Guliverimage

Verona gosti zaključno slovesnost zimskih olimpijskih iger.

Foto: Guliverimage

Po dobrih dveh tednih tekmovanj so 25. zimske olimpijske igre v Milanu in Cortini d'Ampezzo prišle h koncu. Ob 20.30 sledi le še slavnostno zaprtje iger, zimski športni spektakel bodo organizatorji simbolično zaključili z ugasnitvijo olimpijskega ognja v areni v Veroni. Slovensko zastavo bo nosila alpska smučarka Lila Lapanja.

Nika Prevc Domen Prevc
Sportal Norvežani nesporni zmagovalci, Slovenci pri vrhu kolajn na prebivalca

Na zimskih olimpijskih igrah v Italiji so v dobrih dveh tednih podelili vseh 116 kompletov odličij, pred organizatorji je le še slavnostno zaprtje tekmovanja petih krogov, ki bo potekalo v areni v Veroni.

Kot so napovedali, bo šlo za preplet športa, umetnosti in italijanske kulture ob raznoliki glasbeni spremljavi. Slavje se bo razširilo tudi izven Arene, med drugim na trg Bra, na enem od prizorišč tekmovanj v Teseru v dolini Fiemme pa bo nebo osvetlilo 300 dronov. Nastopili bodo številni zvezdniki, med njimi italijanski pevec Achille Lauro.

Prihodnje olimpijske igre bo leta 2030 gostila Francija, olimpijsko zastavo pa naj bi v imenu organizatorjev prevzel francoski premier Sebastien Lecornu.

Lila Lapanja bo nosila slovensko zastavo. | Foto: Bor Slana/STA Lila Lapanja bo nosila slovensko zastavo. Foto: Bor Slana/STA

Ob odprtju sta bila zastavonoši smučarska skakalca Domen in Nika Prevc, ob zaprtju bo slovensko zastavo nosila v Kaliforniji rojena slovenska alpska smučarka Lila Lapanja, ki od leta 2024 tekmuje za domovino očeta Vojka. 

Najuspešnejša država končanih olimpijskih iger je Norveška, ki je osvojila kar 18 zlatih odličij, kar je nov rekord. Za tretjino teh je poskrbel smučarski tekač Johannes Klaebo. Skandinavci so sicer osvojili največ, 41 odličij.

S kolajnami se lahko pohvali 29 držav. Slovenska odprava se je vrnila s štirimi odličji. Domen Prevc je postal olimpijski prvak na veliki skakalnici, skupaj s sestro NikoNiko Vodan in Anžetom Laniškom se je zlata veselil tudi na tekmi mešanih ekip. Nika Prevc je osvojila celoten komplet odličij. Ob omenjenem zlatu še srebro in bron na posamičnih tekmah.

Slovenci so na 17. mestu med dobitniki kolajn, pri številu kolajn na prebivalca pa so četrti.

arena Verona | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Pred začetkom zaključne slovesnosti so v Veroni potekale demonstracije, protestniki so nosili transparente z jasnim sporočilom "Olimpijske igre – ne, hvala".

Eileen Gu
Sportal Za Eileen Gu po dveh srebrnih vendarle tudi zlata kolajna
tek na smučeh ZOI 50 km Ebba Andersson
Sportal Ebba Andersson zlata na 50 kilometrov, Neža Žerjav ujeta za krog
bob Johannes Lochner
Sportal V bobu štirisedu dvojna nemška zmaga, Jamajka 21.
krling ZOI finale Švedska
Sportal Predzadnje zlato letošnjih iger švedskim igralkam krlinga
Kanada : ZDA, hokej na ledu, finale ZOI 2026
Sportal ZDA slavijo prestižno hokejsko zlato, Andersson junakinja na 50 km, sledi zaprtje iger
novinarska konferenca, Ola Vigen Hattestad
Sportal "Rezultatsko nismo dosegli, kar smo si zadali, bili smo daleč od tega."
Connor McDavid
Sportal Connor McDavid MVP olimpijskega hokejskega turnirja
Verona Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.