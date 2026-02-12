Jan Vukovič, edini slovenski atlet na dvoranskem mitingu v češki Ostravi, je v teku na 800 metrov zasedel drugo mesto.

Z osebnim rekordom 1:47,07 je Jan Vukovič le za 11 stotink zgrešil slovenski rekord. Pred njim je bil samo Belgijec Tibo De Smet z 1:46,64.

Državni rekord je Žan Rudolf s časom 1:46,96 postavil 31. januarja leta 2013 v Linzu.

"Zelo malo mi je manjkalo do slovenskega rekorda. S tekom sem zelo zadovoljen, počutil sem se močnega. Tekma je bila hitra, obenem pa nas na startu ni bilo veliko, kar je bilo super. Zato smo se lepo razporedili po stezi in ni bilo prerivanja. Vesel sem, da iz tekme v tekmo napredujem," je sporočil Vukovič, atlet celjskega Kladivarja.