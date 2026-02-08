Neja Filipič tretja v Dortmundu

Slovenska atletinja Neja Filipič je na bronastem mitingu svetovne dvoranske turneje v nemškem Dortmundu osvojila tretje mesto v troskoku, potem ko je v zadnjem poskusu skočila 13,63 metra, je zapisala Slovenska atletika.

Tridesetletna slovenska atletinja je bila je bila pred zadnjo serijo na petem mestu, z osebnim rekordom 14,60 m pa je slavila Kubanka Davisleydi Velazco.

Druga slovenska predstavnica na mitingu v Porurju Lucija Potnik je v kvalifikacijah teka na 60 metrov z izidom sezone 7,41 sekunde osvojila osmo mesto v svoji skupini, skupaj pa 14. čas. V finalu je s 7,24 slavila Poljakinja Ewa Svoboda.

V Dortmundu je kot narekovalec tempa nastopil še Žan Rudolf, ki je ponovno odlično opravil svoje delo, saj je Hakon Moe Berg v teku na 1500 m zmagal s časom 3:34,02 minute. Norvežan je postavil rekord mitinga in najboljši čas do zdaj na tej razdalji v Evropi med mlajšimi člani.

