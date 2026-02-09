Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. T.

Ponedeljek,
9. 2. 2026,
15.41

Osveženo pred

1 ura, 36 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,73

Natisni članek

Natisni članek
Kitajska hekerji vohunjenje Kibernetski napad

Ponedeljek, 9. 2. 2026, 15.41

1 ura, 36 minut

Alarmantno razkritje: na seznamu Senčne kampanje je tudi Slovenija

Avtor:
M. T.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,73
Heker, Kriminalec | Hekerjem je do zdaj uspelo vdreti v informacijske sisteme v 37 državah. Med njimi so Nemčija, Češka, Poljska, Srbija, Grčija, Portugalska, Brazilija, Mehika in Honduras. Slovenije na tem seznamu na srečo še ni. | Foto Shutterstock

Hekerjem je do zdaj uspelo vdreti v informacijske sisteme v 37 državah. Med njimi so Nemčija, Češka, Poljska, Srbija, Grčija, Portugalska, Brazilija, Mehika in Honduras. Slovenije na tem seznamu na srečo še ni.

Foto: Shutterstock

Podjetje s področja kibernetske varnosti Palo Alto Networks je razkrilo ogromno operacijo, uperjeno proti svetovnim vladam, katere metode, izbira tarč in predvsem obseg so alarmantni, opozarjajo. Na seznamu držav, ki zanimajo akterje v ozadju tako imenovane Senčne kampanje, je tudi Slovenija.

Palo Alto Networks, natančneje njihova enota za programe nacionalne varnosti Unit 42, izvajanje tako imenovane Senčne kampanje v izčrpnem poročilu (vir) pripisuje akterjem iz Azije, ki imajo najverjetneje zaledje in podporo ene od držav oziroma vlad.

Ali gre za organizacijo na Kitajskem, še ni povsem jasno, je pa Kitajska glede na ugotovitve podjetja ena od držav, kjer operacije Senčne kampanje niso bile zabeležene.

Miss Universe 2013, Moscow, Donald Trump
Novice Vohun trdi: Putin ima nazoren posnetek Trumpa, ki ne sme priti v javnost

Med tarčami Slovenija, ni pa Avstrije, Madžarske, Švice

Kibernetska združba je na merek sicer vzela kar 155 držav. Med njimi je ob veliki večini evropskih, afriških, južnoameriških in azijskih držav tudi Slovenija, ni pa na primer Švice, Avstrije, Madžarske, skandinavskih držav, Belgije in Nizozemske. 

Države | Foto: Palo Alto Networks Foto: Palo Alto Networks

Glavne tarče Senčne kampanje so ministrstva in vladni uradi, njen najverjetnejši namen pa je vohunjenje in zbiranje občutljivih podatkov.

Vdori potrjeni v več evropskih državah

V Unit 42 so potrdili, da je hekerjem do zdaj uspelo vdreti v informacijske sisteme v 37 državah. Med njimi so Nemčija, Češka, Poljska, Srbija, Grčija, Portugalska, Brazilija, Mehika in Honduras.

Med drugim so bili kompromitirani oziroma napadeni brazilsko ministrstvo za rudarstvo in energetiko, dve ministrstvi v Mehiki, spletna stran češkega predsednika in več vladnih institucij v drugih državah. 

Hekerji v ozadju tako imenovane Senčne kampanje naj bi uporabljali zelo napredne tehnike. | Foto: Shutterstock Hekerji v ozadju tako imenovane Senčne kampanje naj bi uporabljali zelo napredne tehnike. Foto: Shutterstock

Slovenije za zdaj ni na seznamu držav, kjer bi kibernetski združbi po podatkih podjetja Palo Alto Networks že uspelo prebiti požarne zidove.

Norveška
Novice Rdeči alarm na Norveškem: "Tako nevarno ni bilo od konca druge svetovne vojne"

Dogaja se že od leta 2024

Senčna kampanja po ugotovitvah podjetja sicer traja že od začetka leta 2024, nanjo pa so raziskovalci leta 2025 naleteli po naključju, in sicer med preiskovanjem napadov na evropske institucije z lažnim predstavljanjem. 

Kitajska hekerji vohunjenje Kibernetski napad
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.