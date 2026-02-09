Alarmantno razkritje: na seznamu Senčne kampanje je tudi Slovenija

Podjetje s področja kibernetske varnosti Palo Alto Networks je razkrilo ogromno operacijo, uperjeno proti svetovnim vladam, katere metode, izbira tarč in predvsem obseg so alarmantni, opozarjajo. Na seznamu držav, ki zanimajo akterje v ozadju tako imenovane Senčne kampanje, je tudi Slovenija.

Palo Alto Networks, natančneje njihova enota za programe nacionalne varnosti Unit 42, izvajanje tako imenovane Senčne kampanje v izčrpnem poročilu (vir) pripisuje akterjem iz Azije, ki imajo najverjetneje zaledje in podporo ene od držav oziroma vlad.

Ali gre za organizacijo na Kitajskem, še ni povsem jasno, je pa Kitajska glede na ugotovitve podjetja ena od držav, kjer operacije Senčne kampanje niso bile zabeležene.

Med tarčami Slovenija, ni pa Avstrije, Madžarske, Švice

Kibernetska združba je na merek sicer vzela kar 155 držav. Med njimi je ob veliki večini evropskih, afriških, južnoameriških in azijskih držav tudi Slovenija, ni pa na primer Švice, Avstrije, Madžarske, skandinavskih držav, Belgije in Nizozemske.

Foto: Palo Alto Networks

Glavne tarče Senčne kampanje so ministrstva in vladni uradi, njen najverjetnejši namen pa je vohunjenje in zbiranje občutljivih podatkov.

Vdori potrjeni v več evropskih državah

V Unit 42 so potrdili, da je hekerjem do zdaj uspelo vdreti v informacijske sisteme v 37 državah. Med njimi so Nemčija, Češka, Poljska, Srbija, Grčija, Portugalska, Brazilija, Mehika in Honduras.

Med drugim so bili kompromitirani oziroma napadeni brazilsko ministrstvo za rudarstvo in energetiko, dve ministrstvi v Mehiki, spletna stran češkega predsednika in več vladnih institucij v drugih državah.

Hekerji v ozadju tako imenovane Senčne kampanje naj bi uporabljali zelo napredne tehnike. Foto: Shutterstock

Slovenije za zdaj ni na seznamu držav, kjer bi kibernetski združbi po podatkih podjetja Palo Alto Networks že uspelo prebiti požarne zidove.

Dogaja se že od leta 2024

Senčna kampanja po ugotovitvah podjetja sicer traja že od začetka leta 2024, nanjo pa so raziskovalci leta 2025 naleteli po naključju, in sicer med preiskovanjem napadov na evropske institucije z lažnim predstavljanjem.