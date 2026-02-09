Zgolj ena tekma s slovenskim pridihom, a za Slovence še kako zanimiva

Ponedeljek na zimskih olimpijskih igrah prinaša zgolj eno tekmo s slovenskim pridihom, a še kako pomembno za ljubitelje smučarskih skokov. Po skakalkah se bodo za kolajne na srednji skakalnici HS107 v Predazzu ob 19. uri borili še skakalci. Slovenske barve bodo zastopali Timi Zajc, Anže Lanišek in najboljši skakalec svetovnega pokala Domen Prevc.

Po sobotni posamični tekmi skakalk na srednji skakalnici v Predazzu, na kateri je Nika Prevc osvojila srebrno odličje, se bodo zvečer za prva odličja borili tudi skakalci.

Tudi oni najprej na manjši napravi (HS107), ki jih sicer v svetovnem pokalu niso vajeni. Zaradi znižanih kvot bodo lahko nastopili trije Slovenci. Glavni trener Robert Hrgota bo računal na Domna Prevca, Timija Zajca in Anžeta Laniška.

Naslov olimpijskega prvaka bo branil Japonec Rjoju Kobajaši. Na nedeljskem večernem treningu se je najbolje znašel Nemec Philipp Raimund. Prevc, ki mu bolj ustrezajo večje skakalnice, je bil 4., 10. in 21., po treningu pa je za nacionalno televizijo dejal, da bi bil zadovoljen z uvrstitivjo med prvo deseterico ter dvema dobrima skokoma, na katerih bi lahko gradil. Lanišek je bil na nedeljskem treningu 20., 11. in peti, Zajc pa 23., 28. in 12.

Tretji tekmovalni dan bodo organizatorji podelili pet kompletov kolajn. V Bormiu se bodo v ekipni kombinaciji merili alpski smučarji, ki se bodo v smukaškem delu pomerili ob 10.30, v slalomskem pa ob 14. uri. V snežnem parku v Livignu bodo tekmovale smučarke prostega sloga (12.30), v Milanu hitrostne drsalke na 1000 m (17.30), deskarke prostega sloga v akrobatskih skokih pa bodo v Livignu na delu ob 19.30.