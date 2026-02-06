Petek, 6. 2. 2026, 21.57
31 minut
Atletika, dvoranski miting, Madrid
Anita Horvat zaostala za normo v Madridu
Slovenska atletinja Anita Horvat je na dvoranskem mitingu zlate svetovne serije v Madridu v teku n 800 m v finalu dosega sedmo mesto (2:03,87), skupno pa je bil to 13. čas. Z njim je precej zaostala za normo za dvoransko svetovno prvenstvo marca na Poljskem.
Najboljši čas je pripadel zmagovalki teka B, Španki Rocio Arroyo, ki se je z osebnim rekordom 1:59,97 edina spustila pod mejo dveh minut.