Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
6. 2. 2026,
21.57

Osveženo pred

31 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
atletika Anita Horvat

Petek, 6. 2. 2026, 21.57

31 minut

Atletika, dvoranski miting, Madrid

Anita Horvat zaostala za normo v Madridu

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Anita Horvat | Foto Jure Banfi

Foto: Jure Banfi

Slovenska atletinja Anita Horvat je na dvoranskem mitingu zlate svetovne serije v Madridu v teku n 800 m v finalu dosega sedmo mesto (2:03,87), skupno pa je bil to 13. čas. Z njim je precej zaostala za normo za dvoransko svetovno prvenstvo marca na Poljskem.

Najboljši čas je pripadel zmagovalki teka B, Španki Rocio Arroyo, ki se je z osebnim rekordom 1:59,97 edina spustila pod mejo dveh minut.

Živa Remic & Gregor Grad
Sportal Žive Remic kljub izpolnjeni normi ne bo na članskem SP

atletika Anita Horvat
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.