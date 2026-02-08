Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Nedelja,
8. 2. 2026,
16.24

1 ura, 30 minut

Lindsey Vonn alpsko smučanje zimske olimpijske igre zimske olimpijske igre 2026 Cortina Milano Milano Cortina 2026 Breezy Johnson

"Zaplet" z medaljo Breezy Johnson, ki sporoča: Lindsey, s tabo smo

Š. L.

Breezy Johnson je osvojila olimpijsko zlato. Foto Guliverimage

Breezy Johnson je osvojila olimpijsko zlato.

Foto: Guliverimage

Američanka Breezy Johnson je v nedeljo v Cortini d'Ampezzo osvojila zlato olimpijsko medaljo v smuku. 30-letna smučarka je bila po zmagi presrečna, a je ob tem doživela tudi zaplet, saj ji je ob tem "razpadla" medalja. Po velikem uspehu pa ni pozabila niti na nesrečno reprezentančno kolegico Lindsey Vonn.

Američanka je zmagala s časom 1:36,10 in zagotovila, da bo 8. februar resnično ostal njen dan, na olimpijskem odru pa sta se ji pridružili še srebrna Nemka Emma Aicher in Italijanka Sofia Goggia, ki je zbirki olimpijskih kolajn dodala še bron za popoln barvni komplet. Johnson je sicer ob enem izmed intervjujev po tekmi razkrila neprijetno, a smešno prigodo. Ko jo je novinar pobaral, če lahko pokaže olimpijsko zlato, je iz žepa izvlekla le del brez traku, ki ga je imela ob tem še vedno za vratom. "Težka je, pa tudi zlomljena. Od navdušenja sem skakala in dol in gor in potem je samo razpadla," je nekoliko nesrečno za TNT pripovedovala Johnson.

Ob tem se je spomnila tudi na nesrečno reprezentančno kolegico Lindsey Vonn, ki je že po nekaj sekundah na progi grdo padla in v krikih bolečine nesrečno končala svojo olimpijsko smukaško preizkušnjo, iz proge pa so jo odpeljali s helikopterjem. "Sočustvujem z Lindsey. Vem, kako težko je smučati na tej progi in kako včasih, ker imaš to progo tako rad, ko padeš in te boli, boli še toliko huje. Sočustvujem z njo," je za Eurosport po dramatični tekmi dejala Johnson.

"Želim ti vse najboljše, Lindsey. Vse, kar si dosegla je naravnost neverjetno. Srce me boli zate in želim ti res samo najboljše. S tabo smo," je še Vonn sporočila Johnson, ki je zaradi strganih križnih vezi izpustila zadnje olimpijske igre v Pekingu. "Imela sem dober občutek glede današnjega dne," je dejala po osvojitvi zlata. "Še vedno ne morem verjeti, ne vem, kdaj bom vse to lahko ponotranjila. Vedela sem, da moram vztrajati, še bolj napadati kot na treningu, morala sem peljati brez napak, čutila sem, da mi to lahko uspe. Prepričana sem bila, da sem ustvarila dovolj hitrosti skozi vse odseke, zato sem upala, da bo dovolj," je še dodala.

